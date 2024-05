'ICT Day 2024': ad Ecotekne 33 aziende informatiche incontrano laureandi/e, laureati/e e dottorandi/e

LECCE - Trentatre aziende del settore informatico parteciperanno il prossimo 4 giugno 2024 all’ICT Day organizzato dal centro di ricerca I-STORE dell’Università del Salento: un evento capace di offrire la possibilità a studenti/esse, laureandi/e, laureati/e e dottorandi/e di ricerca provenienti da qualsiasi università di incontrare le tante aziende ICT affiliate allo stesso centro, impegnate quotidianamente ad accelerare la transizione digitale verso un futuro più sostenibile e smart. - Trentatre aziende del settore informatico parteciperanno il prossimo 4 giugno 2024 all’ICT Day organizzato dal centro di ricerca I-STORE dell’Università del Salento: un evento capace di offrire la possibilità a studenti/esse, laureandi/e, laureati/e e dottorandi/e di ricerca provenienti da qualsiasi università di incontrare le tante aziende ICT affiliate allo stesso centro, impegnate quotidianamente ad accelerare la transizione digitale verso un futuro più sostenibile e smart.





L’evento ICT Day 2024 si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 16:30 presso l’edificio Aldo Romano, nel campus Ecotekne (via per Monteroni 165, Lecce). Dopo i saluti istituzionali del Rettore Fabio Pollice, dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci e del Presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì, il professor Luigi Patrono, Delegato del Rettore alle Tecnologie digitali e coordinatore del centro I-STORE, avvierà i lavori con una relazione sui principali risultati ottenuti nell’ultimo semestre di attività del centro, in termini di trasferimento tecnologico e di networking tra le aziende e il mondo della ricerca.





Laureandi/e, laureati/e e dottorandi/e di ricerca nelle discipline ICT (ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria biomedica, informatica, data science, management digitale, matematica e fisica), provenienti da qualsiasi ateneo, potranno sostenere un colloquio conoscitivo con le aziende coinvolte (prenotazioni utilizzando la piattaforma https://www.unisalento.it/evento-ict-day-2024#/calendar ).





Le aziende coinvolte sono: Commedia, Inmatica, Gematica, Sorint.Lab, Tiledesk, Net Service, Parsec 3.26, Reco 3.26, Bionit Labs, Graphaware, Mer Mec, Sincon Srl, Dinets, Pharmaservice, Bpm Soft, Eos Solutions, Smi Technologies and Consulting, Willo, Progetti e Soluzioni, Generali Business Solutions, Primaton, Fm-Techniology, Bip Consulting s.p.a., Cubit Lab, Infocom srl, Links Managements and Technology s.p.a., NIVA, Orbyta Technologies, SEI Consulting, Skills Group, Studio Amica, WiCity, X3 Solutions.





Il centro di ricerca interdipartimentale I-STORE si propone la realizzazione di attività di pre-incubazione principalmente focalizzate sulle tecnologie digitali abilitanti la IoT per ambienti intelligenti, sicuri e sostenibili, e rappresenta quindi un anello di congiunzione tra ricerca e industrializzazione, un catalizzatore per l’innovazione capace di favorire il trasferimento tecnologico nelle fasi che vanno dall’idea al prototipo. Il centro I-STORE valorizza pienamente le competenze già esistenti nei diversi gruppi di ricerca di UniSalento, e mira a stimolare sia la collaborazione con altri enti di ricerca affiliati - come il Center for Biomolecular Nanotechnologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce e l’Istituto del CNR di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti (CNR-ISASI) - sia il networking con importanti realtà aziendali della regione Puglia, italiane e internazionali.