Il Taranto perde contro il Vicenza nel primo turno dei Playoff di Serie C

Nella gara di andata del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, il Taranto ha subito una sconfitta per 0-1 contro il Vicenza allo stadio "Iacovone".La partita è stata decisa da un gol di testa di Ferrari per il Vicenza all'11' su cross di Costa. Nonostante alcuni tentativi da entrambe le squadre nel corso della partita, il risultato è rimasto invariato fino al fischio finale.Nel primo tempo, Simeri del Taranto ha sfiorato il gol al 29', mentre Greco del Vicenza ha creato un'occasione pericolosa al 36'. Zonta del Taranto ha cercato di segnare al 41', ma senza successo.Nella ripresa, Ferrara del Taranto non è riuscito a sfruttare un'opportunità al 53', mentre Ferrari del Vicenza ha mancato un'occasione al 65'. Zonta del Taranto ha nuovamente tentato il gol al 71', ma senza fortuna.La partita di ritorno si terrà sabato 18 maggio alle 20:30 presso lo stadio "Menti". Il Taranto dovrà vincere con almeno due gol di scarto per qualificarsi al secondo turno dei Playoff, mentre il Vicenza potrà permettersi una sconfitta o un pareggio per avanzare al turno successivo grazie al miglior piazzamento in classifica rispetto al Taranto al termine della fase regolare della Serie C.Il Taranto si era classificato al quinto posto con 65 punti insieme alla Casertana, mentre il Vicenza si era classificato terzo con 71 punti.