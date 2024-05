BARI - "La Manna di San Nicola: mito e storia, religione e scienza, arte e folklore" è il tema centrale della tavola rotonda in programma giovedì 23 maggio alle ore 17:00 al Museo Civico di Bari. Questo evento si inserisce nell'ambito della mostra “Riflessi Nicolaiani – Luce e Colore tra Passato e Presente”.Durante l'evento, vari studiosi interverranno per esplorare le diverse dimensioni legate alla figura di San Nicola. Maria De Mola, storico dell'arte e presidente di Storia Patria per la Puglia - sezione di Fasano, analizzerà l'iconografia nicolaiana nel corso dei secoli. Nicola Cutino, storico e presidente dell'associazione Mondo Antico e Tempi Moderni onlus, affronterà le questioni scientifiche legate al culto della Manna di San Nicola. Il professor Marco Caratozzolo, associato di Slavistica dell'Università degli Studi di Bergamo, offrirà una prospettiva sul folklore slavo orientale e la venerazione di San Nicola in quelle culture.«Siamo onorati - commenta con entusiasmo Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos - di ospitare nel nome di San Nicola un simposio dai contenuti di grande spessore. Gli illustri ospiti metteranno a disposizione dei partecipanti un prezioso contributo alla conoscenza del Santo più venerato nel mondo.»«Nell'ambito del mese nicolaiano - dichiara Giorgia Cutino, direttore del Centro Studi Europeo Nikolaos (Ce.S.E.N.) - siamo lieti di contribuire all'approfondimento storico, interculturale e artistico della figura di San Nicola e delle sue sacre reliquie. L'impegno della Fondazione Nikolaos e del Ce.S.E.N. è quello di "donare" alla città di Bari, ai turisti e ai pellegrini bellezza artistica con la mostra dedicata all'esposizione delle ampolle contenenti Manna "Riflessi nicolaiani", ma anche approfondimenti culturali di alto livello.»L’evento si svolge in concomitanza con la mostra “Riflessi Nicolaiani – Luce e Colore tra Passato e Presente” dedicata alle antiche bottiglie dipinte a mano contenenti la Manna di San Nicola. La mostra, aperta sino al 2 giugno nel Museo Civico di Bari, presenta una selezione di oltre 40 ampolle provenienti da collezioni private di artisti e amatori del territorio locale, tra cui Campobasso, Volpicella, Leonardi e la bottega di Spizzico, nonché alcune appartenenti a cittadini devoti a San Nicola che le hanno prestate al museo per l’occasione.