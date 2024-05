L’Europa fa capolino a Triggiano per il meeting di progetto Erasmus+ PROFLITERACY 2.0

TRIGGIANO - Il 17 maggio, Triggiano ha ospitato un evento significativo targato Erasmus+, che ha riunito oltre 10 partecipanti tra giovani educatori, youth worker, decisori politici e rappresentanti di diverse associazioni giovanili nazionali. Questo meeting è stato la tappa intermedia del progetto Erasmus Plus PROFLITERACY 2.0.In un mondo sempre più complesso, le decisioni finanziarie quotidiane su come gestire il bilancio familiare, risparmiare, investire, richiedere prestiti o consumare in modo consapevole diventano fondamentali. La capacità di compiere queste scelte con competenza, ossia l'alfabetizzazione finanziaria, è cruciale per garantire un'economia più sana e una società più inclusiva ed equa. Tuttavia, solo il 52% degli adulti europei possiede una solida base di conoscenze finanziarie, secondo un'indagine condotta da S&P Global. Questo deficit di competenze non solo limita le opportunità individuali, ma alimenta anche forme di esclusione sociale e povertà.Il progetto Erasmus+ PROFLITERACY 2.0 nasce proprio per affrontare queste sfide. La missione è chiara: dotare i giovani europei delle conoscenze e competenze finanziarie necessarie per navigare con sicurezza nel mondo economico, contrastando così l'esclusione sociale e la povertà. In un contesto segnato dall'instabilità economica e sociale, accentuata dalla pandemia di COVID-19 e dal conflitto tra Russia e Ucraina, i giovani affrontano crescenti difficoltà nel costruire un futuro indipendente e stabile. PROFLITERACY 2.0 vuole offrire loro gli strumenti per superare queste sfide.Il progetto si pone diversi obiettivi ambiziosi. In primo luogo, si propone di testare, rivedere e aggiornare il programma di intervento PROFLITERACY, rendendolo ancora più efficace e pertinente alle esigenze attuali. Questo programma sarà poi diffuso su scala europea, formando operatori giovanili affinché diventino essi stessi formatori e promotori di alfabetizzazione finanziaria. In questo modo, si creerà una rete di supporto capillare, capace di raggiungere un numero sempre maggiore di giovani.I risultati attesi del progetto sono molteplici e si dividono in due categorie principali: tangibili e intangibili. Tra i risultati tangibili vi sono l'aggiornamento del programma di intervento PROFLITERACY 2.0, la creazione di materiali didattici e informativi, e la formazione di una comunità di pratica composta da operatori giovanili specializzati. Saranno inoltre sviluppati e diffusi contenuti promozionali per sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'alfabetizzazione finanziaria.Più difficile da misurare, ma altrettanto importante, è l'impatto intangibile del progetto. PROFLITERACY 2.0 punta a sviluppare competenze chiave per l'apprendimento permanente, come delineato nel quadro europeo, e competenze imprenditoriali basate sul framework europeo EntreComp. Gli operatori e i giovani coinvolti nel progetto acquisiranno inoltre abilità specifiche nell'alfabetizzazione finanziaria, capacità di gestione dei progetti e competenze nel lavoro di squadra e nella collaborazione internazionale.I partecipanti dell’evento hanno trascorso la giornata di formazione all’interno dello spazio dell'Università della Libera Età 'I Colori del Sapere' di Triggiano, dove sono stati protagonisti diversi ospiti e relatori. La dott.ssa Roberta Affatato, in rappresentanza dell’Università, ha sottolineato le varie opportunità che l’istituzione fornisce per la comunità, favorendo una continua crescita ed evoluzione. L'Università della Libera Età 'I Colori del Sapere' di Triggiano è sempre più un punto di riferimento per le associazioni del territorio, per i giovani e per tutte le persone che vi trovano il luogo ideale per una crescita collettiva ed individuale.PROACTING – Associação para a Promoção do Empreendedorismo e Empregabilidade, con sede a Porto, in Portogallo, è il cuore pulsante del progetto. Questa associazione, guidata dal presidente Nuno Maia, è dedita a promuovere l'imprenditorialità e l'occupabilità, e ora coordina con passione il progetto ProfLiteracy 2.0, convinta che l'alfabetizzazione finanziaria sia la chiave per il futuro dei giovani.Dall'Italia, EUROSUD, con il presidente Adriano Difronzo, porta con sé una vasta esperienza in iniziative educative e sociali, determinata a fare la differenza nelle vite dei giovani europei. Dalla Lettonia, Evolving YOUth lavora instancabilmente per il progresso dei giovani. Sotto la guida della presidente Alise Jakovele, l'organizzazione si impegna a fornire supporto e formazione per lo sviluppo personale e professionale dei giovani, contribuendo con entusiasmo al progetto.Noored Ühiskonna Heaks (NYH), dall'Estonia, rappresentata dalla presidente Natalie Li Lind, è un faro di speranza per la società estone. L'organizzazione si dedica a migliorare la comunità attraverso il coinvolgimento dei giovani in attività educative e di volontariato, apportando una preziosa esperienza al consorzio.Da Atene, in Grecia, ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY GROUP (EKO) partecipa con passione. La presidente Kyriaki (Kitty) Panourgia guida l'organizzazione con un forte impegno verso la sostenibilità e l'innovazione sociale, contribuendo con idee innovative e strategie sostenibili.Il prossimo appuntamento del progetto sarà in Portogallo a giugno, dal 12 al 18, per uno scambio giovanile internazionale. Sei giovani di Triggiano o della provincia di Bari potranno partecipare a questa iniziativa che si svolgerà a Guimarães, una città storica nel nord del Portogallo, inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. I partecipanti alloggeranno presso il Complexo Multifuncional de Couros.Il presidente di EUROSUD, l’avvocato Adriano Difronzo, dichiara: “Siamo molto soddisfatti dell’ottima iniziativa che ci consente di contribuire alla promozione dell'educazione finanziaria tra i più giovani. Il nostro obiettivo è quello di continuare a coinvolgere quanto più possibile i giovani del nostro territorio affinché possano beneficiare al meglio di tutte le opportunità che l’Europa mette in campo proprio per loro.”