Milano, Corrado Rustici presenta il nuovo libro 'Breviario del produttore artistico'

MILANO - Oggi, mercoledì 29 maggio, alle ore 18.15 presso la libreria Birdland (Via Vettabbia, 9) a Milano, il musicista e produttore discografico CORRADO RUSTICI presenta il suo primo libro “BREVIARIO DEL PRODUTTORE ARTISTICO” (Volontè&Co). Moderano l’incontro Marco Volontè e Francesca Santoro.

In “Breviario del produttore artistico”, Corrado Rustici descrive, attingendo dai suoi oltre cinquant’anni di esperienza nell’industria musicale, il ruolo del produttore artistico spiegandone i compiti, le specificità e le conoscenze necessarie. L’autore guida il lettore nelle trasformazioni che ha subito l’ambiente e la musica, portando esempi e situazioni vissute sulla propria pelle analizzandoli da tutti i punti di vista; autore, musicista e produttore.

Ad arricchire il manuale, sono presenti una prefazione del cantante e compositore Narada Michael Walden, oltre a un’introduzione in cui Corrado spiega come l’avvento delle nuove tecnologie abbia inevitabilmente modificato la musica e tutto ciò che vi orbita attorno.

«Quanto possa essere d’aiuto questo libro per gli aspiranti produttori di un’opera artistica, non lo so con certezza – dichiara Corrado Rustici – La mia speranza è che possa almeno fungere da utile breviario per l’ispirato e audace professionista desideroso di esplorare la profondità dei propri livelli artistici e musicali».