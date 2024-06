Al via il progetto 'Pietramadre': tavola rotonda presso il Mu.Ra. di Noci

Noci | mercoledì 3 luglio | Mu.Ra. (Via John F. Kennedy) | ore 16:30 | iscriviti



‘Pietramadre’ è il progetto promosso dai Comuni di Alberobello (capofila), Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare, il coordinamento della candidatura è affidato a Pasquale Gatta, Gemanco Design cura la segreteria, Marco Piva è il direttore artistico, l’Agenzia Scopro si occupa dell’organizzazione generale e del dossier. Noci | mercoledì 3 luglio | Mu.Ra. (Via John F. Kennedy) | ore 16:30 | iscriviti https://forms.gle/kKYLd4GXJ2g4KzcE7 ‘Pietramadre’ è il progetto promosso dai Comuni di Alberobello (capofila), Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare, il coordinamento della candidatura è affidato a Pasquale Gatta, Gemanco Design cura la segreteria, Marco Piva è il direttore artistico, l’Agenzia Scopro si occupa dell’organizzazione generale e del dossier.

NOCI - Il percorso partecipativo e di co-progettazione del progetto "Pietramadre" prende il via con l'invio della manifestazione di interesse al Ministero della Cultura. Alberobello, insieme ai comuni di Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare, si candida a Capitale Italiana della Cultura 2027.Gli appuntamenti chiave iniziano martedì 2 luglio ad Alberobello con la presentazione ufficiale sulla Terrazza con vista sui Trulli alle ore 19:30. A Noci, invece, l’appuntamento è per mercoledì 3 luglio, presso il Mu.Ra. in via Kennedy, a partire dalle ore 16:30. Qui verranno organizzati quattro tavoli tematici di co-progettazione a cui parteciperanno: operatori culturali, associazioni, imprese, insegnanti, tecnici, amministratori e cittadini per condividere obiettivi e linee di intervento a sostegno dell’iniziativa. Gli incontri proseguiranno giovedì 4 luglio a Polignano a Mare e venerdì 5 a Castellana Grotte, per terminare sabato 20 luglio ad Alberobello con un evento di sintesi.Il sindaco di Noci, Francesco Intini, commenta: “Siamo entusiasti di prendere parte a questo straordinario percorso di candidatura. La nostra comunità ha un patrimonio culturale ricco e variegato che merita di essere valorizzato. Il coinvolgimento di operatori culturali, associazioni, imprese e cittadini dimostra quanto sia forte il desiderio di collaborare per un obiettivo comune. Noci è pronta a dare il suo contributo e a fare la sua parte per portare avanti questo progetto ambizioso, che non solo mette in luce le nostre eccellenze locali, ma rafforza anche i legami tra i comuni coinvolti.”Se vivi, lavori o fai parte di un’associazione con sede in uno dei comuni coinvolti, puoi contribuire elaborando un progetto in una delle seguenti aree:1. Welfare culturale (idee progettuali che sfruttano il patrimonio culturale, le arti visive e performative per promuovere l'inclusione sociale, migliorare la qualità della vita e facilitare l'accesso alla cultura per tutti i membri della comunità, in particolare per le categorie fragili o quelle che affrontano difficoltà e disagi significativi)2. Innovazione (progetti volti a ottimizzare la valorizzazione, fruizione e promozione del patrimonio culturale, agricolo ed enogastronomico con l'uso del digitale; favorire l’accessibilità in ottica inclusiva; riconnettere il pubblico agli spazi urbani tramite esperienze digitali interattive volte a promuovere l’engagement culturale; indagare e promuovere il ruolo delle tecnologie digitali nella trasformazione culturale, favorendo l'interazione tra artisti, opere d’arte e pubblico; sfruttare soluzioni digitali per la promozione globale del patrimonio culturale, migliorando l'attrattività turistica e facilitando l'accesso alle informazioni culturali)3. Valorizzazione beni e attività culturali e turismo (Idee progettuali volte a preservare e migliorare l'accessibilità ai beni culturali, garantendo la loro fruizione sostenibile e inclusiva per un pubblico ampio e diversificato; promuovere il patrimonio locale e stimolare il turismo attraverso una serie di eventi e festival che celebrano la storia, l'arte e le tradizioni culturali della città; offrire esperienze turistiche autentiche e partecipative, coinvolgendo le comunità locali e integrando percorsi tematici con la scoperta delle identità culturali)4. Giovani (Progetti che intendono favorire l'espressione e l'imprenditorialità giovanile attraverso workshop e attività di capacity building; iniziative che utilizzano linguaggi artistici nuovi, informali o digitali, per reinterpretare la cultura e stimolare la partecipazione giovanile e l'interazione interculturale attraverso piattaforme che promuovono la co-creazione e la diffusione di contenuti innovativi e contemporanei)Quando avrai le idee chiare, compila il form e contribuisci alla progettazione culturale partecipata e comunitaria il cui obiettivo è far diventare Alberobello la Capitale Italiana della Cultura 2027.Form per candidare le idee progettuali (entro lunedì 15 luglio) https://forms.gle/8LpLS9w5KccA9E8fA