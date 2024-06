Europee: gli appuntamenti del Ministro Fitto per il 3 giugno nel Barese

ROMA - Il Ministro Raffaele Fitto sarà presente domani, lunedì 3 giugno, nel Barese per una serie di incontri a sostegno della candidatura di Giorgia Meloni, capolista di Fratelli d’Italia, in vista delle elezioni europee previste per sabato 8 e domenica 9 giugno.Luogo: Vinicio (Piazza Cavour, 13)Descrizione: Incontro con i sostenitori e simpatizzanti di Fratelli d’Italia per discutere i temi principali della campagna elettorale.Luogo: Cinema Alfieri (Largo Aregano)Descrizione: Evento pubblico durante il quale Fitto esporrà i punti salienti del programma europeo di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia.Luogo: Villa Belvedere (SP 238, km. 1, via Corato)Descrizione: Dibattito aperto sui temi europei, con particolare attenzione alle politiche agricole e industriali, settori cruciali per la regione.Luogo: Via Cortile Castello (piazza Cesare Battisti)Descrizione: Chiusura della giornata con un incontro nel centro storico, dove Fitto parlerà delle sfide future per l'Italia in Europa e risponderà alle domande del pubblico.Il Ministro Fitto, ex Presidente della Regione Puglia e attualmente deputato europeo, punta a rafforzare il sostegno per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia in una regione chiave come la Puglia. Gli appuntamenti di domani rappresentano un’importante occasione per incontrare elettori e simpatizzanti, discutere delle politiche europee e delle implicazioni per l'Italia, e mobilitare il voto in vista delle elezioni della prossima settimana.