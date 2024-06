Ungaretti e 'Pellegrinaggio': un'analisi per i maturandi

Tra le tracce proposte ai maturandi, emerge un classico della letteratura italiana: Giuseppe Ungaretti con la sua poesia "Pellegrinaggio", parte della raccolta "L'Allegria". Questa scelta, riportata da ANSA, offre agli studenti un'occasione preziosa per esplorare uno dei testi più significativi del Novecento italiano."Pellegrinaggio" rappresenta un momento fondamentale nella produzione poetica di Ungaretti. Pubblicata nel contesto de "L'Allegria", una raccolta che segna il passaggio dalla guerra alla ricerca di una nuova forma di espressione, la poesia riflette il viaggio interiore dell'autore. Il titolo stesso, "Pellegrinaggio", evoca un cammino spirituale, un percorso di scoperta e di riflessione.Ungaretti, con il suo stile frammentato e conciso, riesce a condensare in pochi versi un'intensa carica emotiva e simbolica. La sua poesia è un'esplorazione della condizione umana, della solitudine e della ricerca di senso in un mondo segnato dal conflitto e dalla sofferenza. "Pellegrinaggio" è, dunque, non solo un viaggio fisico, ma anche un viaggio metaforico alla scoperta di sé e del proprio posto nel mondo.Oltre a Ungaretti, un altro grande nome della letteratura italiana viene proposto ai maturandi: Luigi Pirandello. La presenza di Pirandello tra le tracce rappresenta un'opportunità per gli studenti di confrontarsi con un autore che ha profondamente influenzato il teatro e la narrativa del Novecento. Le sue opere, caratterizzate da una profonda analisi psicologica e da una critica delle convenzioni sociali, offrono spunti di riflessione sulla natura dell'identità e della realtà. Tra le tracce proposte anche riflessioni sulla bomba atomica.In occasione degli esami di maturità, la Premier Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di incoraggiamento agli studenti: "L'Italia crede in voi, in bocca al lupo". Queste parole sottolineano l'importanza dell'istruzione e della cultura come pilastri del futuro del paese. Gli esami di maturità rappresentano un momento cruciale nella vita degli studenti, un'occasione per dimostrare le proprie conoscenze e competenze acquisite nel corso degli anni.L'inclusione di autori come Ungaretti e Pirandello nelle tracce di maturità offre agli studenti la possibilità di immergersi in testi di grande valore letterario e storico. Attraverso l'analisi di "Pellegrinaggio" e delle opere di Pirandello, i maturandi hanno l'opportunità di sviluppare una comprensione più profonda della letteratura italiana e delle sue tematiche universali. Con l'incoraggiamento delle istituzioni e della Premier Meloni, i giovani possono affrontare questo importante traguardo con fiducia e determinazione, consapevoli del loro ruolo nel costruire il futuro del paese.