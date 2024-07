Lecce, 'Festival Internazionale delle Arti': ultima tappa domani sera al Parco archeologico di Rudiae con il gran galà 'Sogno in arte'

LECCE - Terza e ultima tappa per la dodicesima edizione del Festival Internazionale delle Arti, ideato e diretto dal maestro e tenore Salvatore Cordella per coniugare la tradizione del Belcanto con il fascino senza tempo di alcuni luoghi di interesse storico del Salento. - Terza e ultima tappa per la dodicesima edizione del Festival Internazionale delle Arti, ideato e diretto dal maestro e tenore Salvatore Cordella per coniugare la tradizione del Belcanto con il fascino senza tempo di alcuni luoghi di interesse storico del Salento.





Sarà infatti il Parco archeologico di Rudiae, a Lecce, ad ospitare domani (venerdì 26 luglio, ore 20.45) il gran galà "Sogno in arte": protagonisti della serata i solisti dell’Accademia "Germogli d’arte" diretta dal maestro Cordella, il pianista Roberto Corlianò e l’arpista Claudia Lucia Lamanna, che ha ricevuto il Premio Internazionale delle Arti 2024. Visual artist Hermes Mangialardo, presenta Rosangela Giurgola. La serata è realizzata in collaborazione con Comune e delegazione Fai di Lecce.





Biglietto d’ingresso 15 euro (acquistabile anche su eventbrite.it), info e prenotazioni al numero 3282426875.





Il tenore Salvatore Cordella, nato a Copertino, diplomato in Flauto al Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce e poi in Canto lirico, ha debuttato al Festival della Valle d’Itria nel 2000. Si è esibito in tutta Italia e nei principali teatri lirici del mondo: La Fenice di Venezia, Festival di Salisburgo, Konzertgebouw di Amsterdam, Opèra Bastille di Parigi, Petruzzelli di Bari, San Carlo di Napoli, Carlo Felice di Genova, Opèra di Marsiglia, Regio di Torino, Festival Verdi di Parma, Teatro dell’Opera di Mannheim e Wisbaden, Scala di Milano, Tesla Arena di Praga, Opera Theater di Seoul, Teatro Imperiale "Bunka Kai Kan Hall" di Tokyo e Metropolitan Opera di New York, unico salentino dopo Tito Schipa e Franco Perulli.

Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, vantando anche un ricco repertorio di opere sacre. Ha inoltre inciso per Deutsche Grammophon, Dynamic, Unitel di Monaco di Baviera, partecipando a numerosi galà lirici sulle principali reti nazionali. E’ ideatore e direttore artistico dell’International Arts Festival e dell’Accademia "Germogli d’arte", che ha sede a Copertino, meta di studenti da tutto il mondo, e che ha formato negli anni artisti del calibro di Pierpaolo Martella, Giuseppe Tommaso, Vincenzo Spinelli, Paride Cataldo, Gerardo Dell’Affetto, Gaetano Merone, Luigi Coffa, Andrea Cataldo, Wen Zitao.