San Pietro in Lama, sabato 27 e domenica 28 luglio l'evento 'Ceramica Cibo & Corti'

SAN PIETRO IN LAMA (LE) - Torna per il terzo anno a San Pietro in Lama Ceramica Cibo & Corti, la rassegna che valorizza artigianato, enogastronomia e architettura locale. In programma esposizioni di ceramiche ed estemporanee di ceramisti, cibo, cooking show, degustazioni di olio extravergine di oliva, musica. - Torna per il terzo anno a San Pietro in Lama Ceramica Cibo & Corti, la rassegna che valorizza artigianato, enogastronomia e architettura locale. In programma esposizioni di ceramiche ed estemporanee di ceramisti, cibo, cooking show, degustazioni di olio extravergine di oliva, musica.





Tradizione, gusto, musica e allegria sono gli ingredienti della rassegna Ceramica Cibo & Corti, che si tiene a San Pietro in Lama sabato 27 e domenica 28 luglio.





Giunta alla terza edizione, la manifestazione, promossa dal Comune di San Pietro in Lama, mira a valorizzare artigianato, enogastronomia e architettura locale, promuovendo il tessuto economico e sociale del territorio.





Due giorni per vivere un’esperienza itinerante alla scoperta del centro storico del paese, alle porte di Lecce, nelle vie su cui si affacciano numerose case a corte e, soprattutto, per scoprire e conoscere l’arte della ceramica che, a San Pietro in Lama, ha radici solide e antiche. Un’arte antica, custodita da artigiani ceramisti, che si tramanda di generazione in generazione e che oggi rappresenta un’eccellenza per tutto l’artigianato salentino.





E sono i cutumari i veri protagonisti di questo viaggio sensoriale, con i loro manufatti di qualità, da ammirare o acquistare, esposti per le vie del paese per tutto il weekend. Che siano oggetti legati all’uso comune, principalmente in ambito culinario, o anche espressioni di creatività e di innovazione.





La ceramica non può non abbinarsi al buon cibo, per le vie di San Pietro, con i piatti e le pietanze tipiche della tradizione: pasta fresca, pucce salentine farcite, panini vegetariani o con polpette, parmigiana, carne alla brace come bombette, salsiccia, fettine di cavallino, pezzetti al sugo, fritture di pesce, frittini, pittule, dolci e tanto altro. Si possono degustare birre artigianali e una selezione di vini delle cantine salentine.





Si inizia sabato 27 luglio alle 19.30 nella Maison Tarantino, noto stilista originario proprio di San Pietro in Lama. Alle 20.30 c’è lo show cooking di "Tipica Mediterranea", progetto di cooperazione per la promozione dell’alimentazione sana e consapevole nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali promosso e finanziato dal Gal Valle della Cupa, in collaborazione con Lavorosa. Ai fornelli lo chef Danilo a Domicilio che prepara la pasta cozze e fagioli, piatto tipico della cucina locale che unisce la cultura contadina e la tradizione marinara.





Domenica 28 alle 19.30 la Biblioteca Comunale di San Pietro in Lama ospita una degustazione di olio extra vergine di oliva a cura dell’oleologo Francesco Caricato e a seguire la presentazione del suo libro "Tutto sull’olio – Guida essenziale alla conoscenza e all’utilizzo degli extra vergini a tavola e in cucina".





I due giorni si riempiono di note con la musica live a cura dei Kalinka, che coinvolge adulti e bambini, ai quali sono dedicati laboratori con vendita dei manufatti realizzati. In programma anche l’esibizione dei Piccoli artisti Civico 114, e l’allegra e popolare fanfara itinerante de Li vasapiedi. Nel corso delle serate, piccoli e grandi ceramisti realizzeranno al tornio, in tempo reale, opere con argilla cruda.





"Siamo orgogliosi" afferma il sindaco Vito Mello "di presentare questa terza edizione di 'Ceramica, Cibo e Corti', una manifestazione sulla quale abbiamo scommesso ben tre anni fa e che sin dall'inizio ha ottenuto un grande successo, anche in termini di presenze. L’evento è cresciuto di anno in anno ed è diventato ormai un appuntamento fisso dell’estate salentina. L’iniziativa mira a valorizzare la produzione ceramistica, fiore all’occhiello del nostro Comune, l’enogastronomia locale e il nostro bel centro storico e che mi auguro possa rappresentare un volano per il turismo dell’intero territorio salentino".





Info: Comune di San Pietro in Lama - Ufficio Segreteria, 0832631114 (int. 1 – 1)