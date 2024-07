Surano, al via la rassegna teatrale green al tramonto in luoghi segreti

SURANO (LE) - Una rassegna innovativa, green, ecocompatibile ed ecosostenibile. Una full immersion nella bellezza di luoghi nascosti, narrati in maniera alternativa, vissuti in comunità, nella bellezza. - Una rassegna innovativa, green, ecocompatibile ed ecosostenibile. Una full immersion nella bellezza di luoghi nascosti, narrati in maniera alternativa, vissuti in comunità, nella bellezza.





Per la settima estate consecutiva, tornano i tramonti segreti di Ultimi Fuochi, il festival ideato da Alessandra Crocco e Alessandro Miele che mette in contatto la creazione contemporanea con l’anima più ancestrale del Salento, quella custodita dai paesaggi rurali dei piccoli borghi del tacco d’Italia. Ogni evento è un’esperienza che inizia con la scoperta della location e continua con una performance musicale e uno spettacolo di teatro.





Da domani al 18 agosto location naturali poco conosciute e mai usate per eventi dal vivo accoglieranno gli spettacoli di Davide Grillo, Fausto Paravidino e Daniele Natali, Margine Operativo. La compagnia organizzatrice, Ultimi Fuochi Teatro, impresa di produzione riconosciuta dal Ministero della Cultura, presenterà la sua ultima produzione e due reading in cammino.





Quest’anno, per la prima volta, il festival si aprirà con una serata inaugurale che si terrà in un luogo segreto di Surano, il 27 luglio alle ore 19,15, e sarà a ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti.





Il tramonto sarà impreziosito dalla musica della cantautrice Cristiana Verardo, direttrice artistica della sezione musicale di Ultimi Fuochi Festival, e di Roberto Esposito, pianista salentino impegnato nella musica classica e jazz al fianco di pilastri come Fabrizio Bosso e Philip Glass. Seguirà lo spettacolo teatrale Questo inutile correre, l’ultima produzione di Ultimi Fuochi Teatro, in cui Alessandro Miele e Orazio Condorelli, registi e interpreti, raccontano un viaggio che porta ai confini dell’universo e allo stesso tempo al cuore dei ricordi, lasciando convivere microcosmo e macrocosmo, il piccolo paese e la vastità dell’universo.





"Ultimi Fuochi è un progetto teatrale che coinvolge tutto l’anno un’ampia comunità di spettatori e allievi. Nel 2018, in un contesto geografico carente di spazi per lo spettacolo dal vivo, abbiamo pensato di costruire teatri temporanei immersi nella natura dove poter aprire al pubblico il nostro percorso di ricerca e dove invitare altre compagnie teatrali e artisti della scena musicale. Le location restano segrete fino all’ultimo minuto in modo che anche la scoperta del luogo sia parte dello spettacolo. In un momento in cui è sempre più difficile costruire percorsi indipendenti, Ultimi Fuochi Teatro ha guadagnato i suoi spazi scovando scenografie naturali in campagne sconosciute ai più, armandosi di buona volontà e decespugliatore e, dal 2020, tenendo aperto e vivo tutto l’anno a Spongano un ex mercato coperto comunale con laboratori e spettacoli" spiegano Alessandra Crocco e Alessandro Miele.





"Per la settima edizione di Ultimi Fuochi Festival ho voluto invitare talenti straordinari della mia terra, il Salento. Artisti che con le loro opere ci raccontano storie di mare, di vento e di tradizioni antiche, scultori di un’arte che collega il cuore del Salento con i cuori di spettatori di ogni latitudine. Con la loro presenza celebreremo la nostra cultura e la sua capacità di ispirare e incantare" ha dichiarato Cristiana Verardo.





L’iniziativa è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia. Tra i partner, oltre ai Comuni citati, l’Unione dei Comuni Terre a Levante e il Parco Naturale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase e l’associazione Plastic Free che collaborerà a valorizzare l’identità green del festival.