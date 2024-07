Taranto, domani con '40 anni di Stop Bajon' Tullio De Piscopo in concerto al 'Mon Rêve Summer Festival'

TARANTO - "40 anni di Stop Bajon" con Tullio De Piscopo è il grande evento del "Mon Rêve Summer Festival 2024": sarà un imperdibile concerto in cui lo straordinario percussionista e compositore napoletano ripercorrerà la sua straordinaria carriera, proponendo tutti i successi che lo hanno imposto a livello internazionale. - "40 anni di Stop Bajon" con Tullio De Piscopo è il grande evento del "Mon Rêve Summer Festival 2024": sarà un imperdibile concerto in cui lo straordinario percussionista e compositore napoletano ripercorrerà la sua straordinaria carriera, proponendo tutti i successi che lo hanno imposto a livello internazionale.





Il concerto "40 anni di Stop Bajon" con Tullio De Piscopo si terrà sabato 27 luglio (start ore 21.30) nella "Music arena" del Mon Rêve Ecogreen Resort, sulla litoranea salentina; i biglietti, ingresso 25 €, possono essere acquistati online sul sito www.monreve.it o direttamente nella serata al botteghino del Mon Rêve Ecogreen Resort (info 0997312185), nonché, con il sovraprezzo per il diritto di prevendita, online sul circuito VivaTicket.





"Stop Bajon" è la canzone che nel 1984 il grandissimo Pino Daniele scrisse per il suo amico Tullio De Piscopo "convincendolo" a cantare per la prima volta: fu un successo internazionale che da subito incontrò i favori della critica e del pubblico che amarono questo rap ante litteram con un riconoscibilissimo "sound napoletano".





A 40 anni da quel trionfo Tullio De Piscopo ha reinciso su vinile "Stop Bajon" riproponendo quel suo messaggio eterno ed universale, così intrinsecamente "napoletano", un omaggio all’indimenticabile amico Pino Daniele.





Una ricorrenza e un brano che danno il nome a "40 anni di Stop Bajon", lo straordinario tour che Tullio De Piscopo sta portando in giro per l’Italia, registrando una serie di "tutto esaurito", con suoni, emozioni e, soprattutto, tanta storia musicale.





Questo concerto è un viaggio musicale attraverso le esperienze di vita e di musica di Tullio De Piscopo, con brani dedicati a Pino Daniele, grandi assoli storici di batteria, una versione straordinaria di "Libertango", in cui il musicista passa dal Jazz al Blues con passione e Amore, per poi proseguire con le sue canzoni di maggior successo come la mitica Stop Bajon, E’ fatto E’ sorde eh!!, Andamento Lento, E’ Allora E’ Allora, brani con cui Tullio De Piscopo ha dominato le classifiche mondiali.





Il "Mon Rêve Summer Festival 2024" sta proponendo, anche grazie alla direzione artistica di Mimmo Battista di KiDI Management, un cartellone con imperdibili eventi per vivere straordinarie serate in una delle location della litoranea salentina più amate da sempre da tutti i tarantini: il Mon Rêve Ecogreen Resort!





È una rassegna con eventi che spaziano dai concerti di autentici "mostri sacri" della musica italiana a proposte innovative per i più giovani. Location suggestiva è la "Music Arena" del Mon Rêve Ecogreen Resort che, circondata da piscine, guarda sul mare, una fresca oasi nella natura con tutte le comodità per trascorrere una serata, con verde attrezzato e bar a pochi metri, e un’ampia pista in cui ballare nei DJset.