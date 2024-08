Calimera, il 6 agosto 'Sagra nel Borgo' a Masseria San Biagio

- La sagra, per antonomasia, è un evento legato alla tradizione popolare attraverso il quale, in un passato non poi così lontano, si celebravano momenti importanti per le piccole comunità, come i riti religiosi. Col passare del tempo, si è via via trasformata in un evento profano nel quale far festa attorno a cibo genuino, specchio del territorio ospitante, circondati e allietati da musica e divertimento.