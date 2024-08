Surano, giovedì 22 agosto il concerto 'D'amore e d'incanto' per la rassegna 'TerreDiMezzo Festival'

SURANO (LE) - Continua la quarta edizione di TerreDiMezzo Festival, festival estivo multidisciplinare di teatro, musica, danza e poesia. Nuovo appuntamento giovedì 22 agosto (ore 21.30 Piazza Ss. Martiri d’Otranto) con "D'amore e d'incanto' Concerto d’amore, concerto poetico per celebrare l’amore e la bellezza, con Serena Serra, Francesco Negro, Marco Piazzolla, Luigi Spira, Vito De Lorenzi, Chiara Serena Brunetta e Salvatore Della Villa. - Continua la quarta edizione di TerreDiMezzo Festival, festival estivo multidisciplinare di teatro, musica, danza e poesia. Nuovo appuntamento giovedì 22 agosto (ore 21.30 Piazza Ss. Martiri d’Otranto) con "D'amore e d'incanto' Concerto d’amore, concerto poetico per celebrare l’amore e la bellezza, con Serena Serra, Francesco Negro, Marco Piazzolla, Luigi Spira, Vito De Lorenzi, Chiara Serena Brunetta e Salvatore Della Villa.





"Amore disperato, amore mai amato, amore messo in croce, amore che resiste, e se Dio esiste, Voi, vi ritroverete là" in quel necessario e incantevole tormento di una condizione mai definita e definitiva. L'incontro di una cosa chiamata amore che scava e ferisce o si apre in un abisso di meraviglia o di un dolore. L'amore che dà vita e che la vita lo toglie o lo brucia. L' amore che rapisce senza ragione alla dolcezza. L'amore violento che lascia il segno. L' amore che si traduce in poesia, in danza, in canto d'amore.





Il prossimo appuntamento, sempre a Surano, domenica 25 agosto, dalle ore 19. Il centro storico di Surano ospiterà piccoli frammenti di teatro, sia esso tratto dalla drammaturgia classica o da drammaturgie originali contemporanee. Il Teatro dei Vicoli sarà uno spettacolo teatrale e musicale itinerante in cui attori, musicisti, cantanti, performers e allievi attori (che avranno partecipato ad un laboratorio teatrale nei giorni precedenti) proporranno al pubblico una loro pièce teatrale, condividendo la loro arte in sinergia e collaborazione con altri artisti, alla realizzazione di uno spettacolo itinerante che condurrà il pubblico tra gli scorci più suggestivi del paese. La programmazione sarà resa nota qualche giorno prima sui canali social della Compagnia (info 3297155894 con WA).





Il Festival, con la direzione artistica dell’attore e regista Salvatore Della Villa, si svolgerà per questa quarta edizione nei comuni di Surano, Giuggianello e Nociglia dall’8 agosto al 7 settembre 2024. È ideato ed organizzato dalla Compagnia Salvatore Della Villa, in collaborazione con Tracce Creative Aps, ed è reso possibile grazie alla sinergia e al sostegno dei Comuni di Surano, Giuggianello, Nociglia e della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia. È patrocinato dalla Provincia di Lecce e dall’Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo.





INFORMAZIONI:

Ingresso gratuito per tutti gli spettacoli.

Info al 3297155894, anche con WhatsApp

