Estensioni Music & Light Festival, a Otranto gli show di Massimo Ranieri e Gio Evan

OTRANTO - Estensioni Music & Light Festival, rassegna organizzata da Idea Show, annuncia per la quarta edizione gli spettacoli di Massimo Ranieri e Gio Evan, in programma rispettivamente il 3 e 4 agosto a Otranto, nei Fossati del Castello aragonese, appuntamenti per i quali i biglietti sono già in vendita nel circuito Vivaticket.Sabato 3 agosto, alle ore 21, Massimo Ranieri presenta lo show «Tutti i sogni ancora in volo», una magnifica avventura sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita. Uno spettacolo che, dopo oltre seicento straordinarie repliche in tutta Italia, si rinnova e si conferma mantenendo immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana a base di colpi di teatro. Questi i prezzi dei biglietti (cui vanno aggiunti 5 euro per i diritti di prevendita): poltronissima «Gold» 75 euro, poltronissima 60 euro, poltrona 50 euro.A sua volta Gio Evan sarà di scena domenica 4 agosto, alle 21.30, con il suo «Moksa Bar», un vero lido itinerante nel quale si incontrano musica, stand-up comedy e poesia per raccontare storie di bagnanti, di salvataggio e di sole. Ciò che rende davvero speciale questo live di Gio Evan è la capacità dello scrittore, poeta e cantante molfettese di giocare con le parole e i concetti visionari in profondità, anche per raggiungere nuove altezze, toccando in modo autentico le corde emotive degli spettatori nell’esplorazione di temi universali come l’amore e la perdita, la resilienza e la speranza. Questi i prezzi dei biglietti (cui vanno aggiunti 3 euro per i diritti di prevendita): posto unico in piedi 22 euro.080.4301150.