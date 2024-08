Regione Puglia e Leonardo: nuove iniziative per il rilancio dello stabilimento di Grottaglie

BARI - Questa mattina, nella sede della Presidenza della Regione Puglia, si è tenuto un nuovo incontro tra Leonardo S.p.A., sigle sindacali e Task force Crisi industriali (SEPAC), alla presenza dell’Assessora alle Crisi Industriali, Serena Triggiani, del Dipartimento Sviluppo Economico e Sezioni Aree di Crisi. Dopo l'incontro del 24 luglio scorso, la Regione Puglia, attraverso la Task Force guidata da Leo Caroli, aveva auspicato un prosieguo del tavolo alla contemporanea presenza della Società e dei Sindacati.L'incontro odierno ha portato all'individuazione di nuove prospettive per superare lo stallo occupazionale dovuto alla monocommittenza nello stabilimento di Grottaglie. A seguito dell’accordo tra Segreterie Nazionali delle sigle sindacali e Leonardo volto a superare la chiusura aziendale di quattro mesi e strutturare gli ammortizzatori sociali, È stato stabilito di costituire un tavolo di monitoraggio, condotto dalla Task Force e dagli assessorati competenti, per garantire l'attuazione dell'accordo nazionale, come richiesto dalle OO.SS.Le future iniziative per il sito di Grottaglie includeranno una ripresa dell'operatività aziendale, la valorizzazione delle competenze derivanti dal più ampio settore aerospaziale e un accordi di collaborazione con le Università pugliesi per la formazione delle competenze necessarie al comparto e all'azienda.L'assessora regionale con delega alle Crisi industriali e rischio industriale, ha dichiarato: “Per la prima volta oggi si è tenuto un tavolo con OO.SS. e azienda, come richiesto da tempo da Regione Puglia e Task Force regionale, che ha portato L'azienda a illustrare l’accordo con le segreterie nazionali delle OO.SS. In Roma, frutto delle richieste sindacali che sono state accolte dall'azienda. Si è così evitata la temuta sospensione delle attività del sito di Grottaglie, addivenendo per il momento ad una riduzione delle attività ad un turno soltanto. Sono state individuate prospettive future utili per il superamento della monocommittenza. Soprattutto, Si è raggiunto un accordo sulla costituzione di un tavolo di monitoraggio, tenuto dalla Task Force sull'attuazione dell'accordo nazionale, come richiesto a più voci dalle OO.SS. Si auspica che La prospettiva futura sul sito di Grottaglie sarà multidimensionale, nella valorizzazione complessiva del settore aerospaziale e con l'importante collaborazione con le Università pugliesi per la formazione di competenze utili all'azienda e a tutto il settore occupazionale. Infine, la Task Force e l'Assessora hanno assunto l’impegno a monitorare altresì la situazione delle aziende dell'indotto con la costituzione di un tavolo apposito”.Soddisfatto anche il Consigliere per il Coordinamento del Piano per Taranto, Cosimo Borraccino, che ha aggiunto: “Il tavolo ha avuto un risvolto importante in quanto abbiamo concordato di monitorare l'accordo raggiunto tra azienda e sindacati il 24 luglio scorso. In questa fase di monitoraggio, presteremo particolare attenzione ai lavoratori e alle imprese dell'indotto dello stabilimento Leonardo di Grottaglie. Abbiamo inoltre auspicato che l'azienda aumenti gli investimenti negli stabilimenti pugliesi, a partire da quello di Grottaglie”.L'incontro odierno rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione e il rilancio del sito di Grottaglie, con un impegno congiunto di istituzioni, sindacati e azienda per garantire un futuro solido e innovativo al settore aerospaziale pugliese. La Regione Puglia continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi, sostenendo attivamente i lavoratori e le imprese dell'indotto, affinché questa collaborazione porti benefici concreti e duraturi per l'intero territorio.