'Kelainos Estate 2024', la terza edizione di 'Musica in piazza...e non solo' a Cellino San Marco

CELLINO SAN MARCO (BR) - L'associazione Kelainos proporrà anche per l'estate 2024 una serie di eventi volti ad arricchire ed animare le serate della nostra comunità offrendo ai cellinesi ed ai numerosi turisti, che ormai sostano o comunque visitano il nostro paese, la possibilità di apprezzare il nostro territorio e trascorrere momenti piacevoli all'insegna della musica, della danza e della cultura.





Per vocazione la nostra Associazione è intenta a promuovere soprattutto la vita del centro storico in primis nei suoi spazi comuni, convinta della necessità di riportare in esso dinamicità, vivacità e vitalità.





I nostri eventi:

09 agosto 2024 ore 21: Concerto di Mino De Santis in Piazza Aldo Moro;

24 agosto 2024 ore 21: Spettacolo di cabaret de "Gli ScemiFreddi" in Piazza Aldo Moro;

6 Settembre 2024 ore 20:30: Musica Jazz & Bollicine con "Gioia - Melcarne jazz project" nel giardino del Palazzo Baronale Piazza Aldo Moro.





Per prenotazioni

WhatsApp +393792234178