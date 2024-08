Rai, Poli Bortone: 'Su sede Lecce la sinistra se ne faccia una ragione'

LECCE - Poltronificio? Vogliamo fare l’elenco di tutti coloro che a vario titolo lavorano in Rai? La nuova stagione del pluralismo sta dando fastidio a chi nel tempo pensava di essersi impadronito per sempre anche del servizio pubblico radiotelevisivo. Se ne facciano una ragione e stiano... sereni". Lo afferma Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce in merito al progetto di potenziamento della sede Rai nel capoluogo salentino. - Poltronificio? Vogliamo fare l’elenco di tutti coloro che a vario titolo lavorano in Rai? La nuova stagione del pluralismo sta dando fastidio a chi nel tempo pensava di essersi impadronito per sempre anche del servizio pubblico radiotelevisivo. Se ne facciano una ragione e stiano... sereni". Lo afferma Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce in merito al progetto di potenziamento della sede Rai nel capoluogo salentino.





Poli Bortone replica anche al deputato del Pd Claudio Stefanazzi. "Forse Stefanazzi non vuole una sede Rai a Lecce – continua Poli Bortone - perché farebbe difficoltà ad individuare attività del parlamentare in questione degne di nota. E comunque ha dimenticato che la terza rete fu inventata per dare spazio ai comunisti. Da allora ne è passata acqua sotto i ponti ed ora la Rai sta pian piano riassumendo la sua missione dando spazio a più voci ed ai territori. Si accontenti Stefanazzi delle presenza soffocante della sinistra nelle reti nazionali private".