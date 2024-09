'Ad Libitum - X Edizione': la chiusura della rassegna musicale a Polignano a Mare

POLIGNANO A MARE - La X edizione della rassegna musicale Ad Libitum, organizzata da Epos Teatro e diretta da Maurizio Pellegrini, si avvia verso il gran finale con due appuntamenti imperdibili al Chiostro Sant’Antonio.

Giovedì 19 settembre alle ore 21, il concerto “In Blue - Rapsodie del Novecento” inaugura l'ultimo segmento della programmazione estiva. Il duo composto da Giambattista Ciliberti al clarinetto e Piero Rotolo al pianoforte renderà omaggio ai 100 anni della prima esecuzione della celebre Rhapsody in Blue di George Gershwin. Questo concerto esplorerà le composizioni del Novecento, culminando con le indimenticabili pagine musicali di Nino Rota, noto per le sue colonne sonore cinematografiche.

Venerdì 20 settembre, sempre alle 21, il palcoscenico del Chiostro Sant’Antonio ospiterà “Tranchant PAP”, un collettivo che rappresenta un manifesto poetico della musica contemporanea. Questo evento vedrà sul palco Pablo Montagne, compositore e chitarrista dalle notevoli doti tecniche, Andrea Gallo al basso e Pierluigi Villani alla batteria. Tranchant PAP è descritto come un progetto che concepisce gli spazi sonori in modo collettivo, esplorando il jazz meno convenzionale e il prog-rock, e offrendo un panorama musicale ricco e innovativo senza ricorsi a citazioni o prestiti.

Con oltre 25 produzioni annuali e la partecipazione di più di 100 artisti, molti dei quali sotto i 35 anni, Ad Libitum si conferma come una delle manifestazioni più rilevanti del sud barese. La rassegna ha ottenuto riconoscimenti dal Ministero della Cultura, attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, e dalla Regione Puglia, per il suo impatto culturale e occupazionale e per la valorizzazione dei luoghi e della formazione nel territorio.

Biglietti:

Intero: 13 euro

Ridotto: 10 euro per under 25 e over 65

I biglietti possono essere acquistati al botteghino, presso i punti fisici del circuito Vivaticket, oppure online su www.vivaticket.com.

Per ulteriori informazioni, visita www.adlibitumfestival.it.