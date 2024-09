Allerta meteo in Puglia: precipitazioni e rischio idrogeologico

BARI - Dal 23 settembre 2024, a partire dalle ore 12:00 e per le successive 12 ore, la Puglia sarà interessata da precipitazioni da isolate a sparse, con possibilità di rovesci o temporali. I quantitativi cumulati saranno deboli, con occasionali punte di moderato intensità.

Inoltre, dalla mezzanotte del 24 settembre e per le successive 20 ore, si prevedono precipitazioni sparse, che potrebbero manifestarsi anch'esse sotto forma di rovesci o temporali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sulla Puglia meridionale.

Allerta gialla

Di conseguenza, è stata emessa un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutta la Puglia dalle 12:00 del 23 settembre. L'allerta si estenderà fino alle ore 00:00 del 24 settembre per la zona dei bacini del Lato e del Lenno.

Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare comportamenti prudenti, specialmente in aree soggette a rischio di allagamenti e frane. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali.