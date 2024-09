Bari, domenica 15 settembre il 'Musical TYA - Shrek' al Teatro Petruzzelli

BARI – Domenica 15 settembre andrà in scena la versione rinnovata del Musical TYA - Shrek al Teatro Petruzzelli di Bari con una doppia replica: pomeridiana (ore 17.00) e serale (ore 19.30), quest’ultima sarà introdotta dal giornalista Attilio Romita. – Domenica 15 settembre andrà in scena la versione rinnovata del Musical TYA - Shrek al Teatro Petruzzelli di Bari con una doppia replica: pomeridiana (ore 17.00) e serale (ore 19.30), quest’ultima sarà introdotta dal giornalista Attilio Romita.





Lo spettacolo è prodotto da AncheCinema, società pugliese fondata da Andrea Costantino che, negli ultimi otto anni, ha consolidato il proprio ruolo nella produzione e distribuzione culturale, attraverso la gestione di teatri, la produzione di grandi spettacoli e un’intensa attività di progettazione proiettata al futuro.





La crew tecnica di Shrek - il Musical TYA è composta da professionisti di origine pugliese affermati a livello nazionale che affiancano un cast artistico formato da attori, cantanti e ballerini noti in Italia e all’estero. La regia è firmata da Graziano Galatone, performer di punta del fortunatissimo Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.





Il musical, riadattamento dell’omonimo film DreamWorks del 2001 vincitore del Premio Oscar come Miglior Film di Animazione tratto dal libro illustrato di William Steig, ha debuttato nella sua produzione originale a Broadway nel 2008 per poi andare in scena nei teatri di tutto il mondo.





Una complessa attività di negoziazione internazionale ha permesso alla produzione pugliese di ottenere i diritti ufficiali di Shrek – il Musical TYA dal licenziatario Dreamworks Theatricals, parte di Universal Theatrical Group, ramo dedicato allo spettacolo dal vivo della celebre Universal Pictures.





Il musical ha debuttato a ottobre 2022 al Teatro AncheCinema di Bari con diciassette repliche, successivamente al Teatro Curci di Barletta nell'ambito della stagione di prosa del Teatro Pubblico Pugliese e al Teatro Politeama Mario Foglietti di Catanzaro con un assoluto successo di pubblico e critica.





Lo show è arricchito dal libretto di David Lindsay-Abaire (Premio Pulitzer 2007 per il Teatro), dalle musiche di Jeanine Tesori (vincitrice del Tony Award - il premio Oscar del teatro musicale - per "Fun Home") e dalle imponenti scenografie fisiche e digitali (queste ultime basate sull’engine di videogiochi UNITY) che ricreano perfettamente le varie ambientazioni del mondo di Shrek con oltre venti cambi di scena: la celebre palude, la città di Duloc, il castello della Dragona, la Torre della Principessa Fiona e molte altre. Le scenografie sono ancora più spettacolari per gli effetti speciali Olografici in Holo-3D Projection Mapping e la presenza della celebre Dragona della lunghezza di 7 metri (la più grande al mondo mai realizzata per Shrek – Il Musical).

Nei panni del protagonista di questa favola contemporanea, Michele Savoia, versatile attore pugliese vincitore del David di Donatello dello Spettatore assieme ai MeControTe per "Il mistero della scuola incantata", affiancato da alcuni tra i più talentuosi performer del musical italiano e da eccellenze provenienti dalle più prestigiose accademie nazionali del teatro musicale come la Bernstein School of Musical Theatre (BSMT) di Bologna, l’International College of Musical Theatre di Roma, la Scuola del Musical (SDM) di Milano.





Lo spettacolo andrà in tour nei più importanti teatri italiani. I biglietti sono in vendita qui bit.ly/SHREKPetruzzelli , in tutti i punti vendita VivaTicket e al botteghino del Teatro Petruzzelli. Per informazioni sms e Whatsapp al numero 3296499552.