Convegno di Otorinolaringoiatria ‘Otomurgia 2024’ all’Ospedale 'F. Perinei' di Altamura

- Il prossimo 23 novembre si svolgerà presso l’Auditorium dell’Ospedale della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA), il Convegno OTOMURGIA 2024 che ha lo scopo di aggiornare medici specialisti di varie branche, logopedisti, tecnici di audiometria, audioprotesisti, fisioterapisti ed infermieri sulle problematiche relative alla sfera ORL con la direzione scientifica del dott. Michele Raguso.Durante la prima sessione si discuterà delle patologie uditive e degli acufeni che a volte condizionano, per la loro gravità, la vita quotidiana dei pazienti. L’ipoacusia, data l’elevata prevalenza nella popolazione, riveste grande importanza sociale. Tale patologia colpisce ogni fascia d’età, basti pensare che 2 neonati su 1000 sono affetti da problematiche uditive. Oggi, grazie alle innovazioni tecnologiche, è possibile migliorare la qualità di vita dei pazienti. La seconda sessione verterà sulle patologie rino-laringee e verranno analizzati i progressi della terapia chirurgica nella patologia oncologica testa-collo grazie all’introduzione di nuove tecnologie come il laser ed il robot, nonché l’integrazione tra terapie classiche e nuove terapie biologiche per la poliposi nasale ed infine l’evoluzione delle tecniche chirurgiche per i pazienti affetti da apnea. Nutrita la partecipazione di relatori e moderatori, tutti dirigenti e responsabili di reparti di Otorinolaringoiatria Universitari e Ospedalieri: Michele Barbara, Direttore U.O.C. di Otorinolaringoiatria Ospedale “Di Venere”, Bari, Giuseppe Campobasso, Direttore F.F. U.O. di Otorinolaringoiatria Ospedale “Dimiccoli”, Barletta, Michele Cassano, Direttore U.O.C. di Otorinolaringoiatria A.O.U. Ospedali Riuniti, Foggia, Aurelio D’ecclesia, Responsabile U.O.S. di Chirurgia Videoassistita ORL Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo; Egidio Dalena, Responsabile U.O. di Otorinolaringoiatria Ospedale “San Giacomo”, Monopoli; Maria Eleonora Leo, Dirigente Medico U.O. di Otorinolaringoiatria Ospedale della Murgia “F. Perinei”, Altamura; Michele Loglisci, Dirigente Medico U.O. di Otorinolaringoiatria Ospedale della Murgia “F. Perinei”, Altamura; Aldo Messina, Docente di Audiologia Università degli Studi, Messina; Tommaso Mussella, Dirigente Medico U.O. di Otorinolaringoiatria Ospedale della Murgia “F. Perinei”, Altamura; Antonio Palumbo; Direttore U.O.C. di Otorinolaringoiatria Ospedale “Vito Fazzi”, Lecce; Domenico Petrone, Specialista in Otorinolaringoiatria, Libero professionista, Bari; Krizia Piccininni, Dirigente Medico U.O. di Otorinolaringoiatria Ospedale della Murgia “F. Perinei”, Altamura; Nicola Quaranta, Professore Ordinario in Otorinolaringoiatria Università “Aldo Moro”, Bari; Direttore U.O.C. di Otorinolaringoiatria universitaria A.O. Policlinico, Bari; Michele Raguso, Responsabile U.O. di Otorinolaringoiatria Ospedale della Murgia “F. Perinei”, Altamura; Emanuele Scarano, Direttore U.O.C. Otorinolaringoiatria e Chirurgia Maxillofacciale Ospedale “Card. G. Panico”, Tricase.L’evento è rivolto a medici di medicina generale, specialisti in allergologia, audiologia, geriatria, malattie dell’apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, neurologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria, pediatria, reumatologia e ortopedia, ai quali sarà riservato l’80% dei posti disponibili, mentre il restante 20% sarà riservato alle altre categorie. La Direzione Scientifica del Convegno è affidata al dott. Michele Raguso, responsabile dell’U.O. di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale della Murgia “F. Perinei” di Altamura.La partecipazione, che prevede crediti ECM, è gratuita, ma soggetta a preiscrizione che può effettuarsi presso la Segreteria Organizzativa MDM Congress srl, Bari, mdmcongresssrl@gmail.com, tel. 335.1321987.L’evento è patrocinato dall’Associazione Medica Gravinese “Simone Lorusso”.