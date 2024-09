Bari, sopralluogo dell’assessore Lacoppola nella ex sede del Municipio II che ospita alcune classi della scuola Anna Frank

BARI - Questa mattina l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, accompagnato dalla presidente del Municipio II Alessandra Lopez, da alcuni consiglieri municipali e dai tecnici comunali della ripartizione IVOP e alla presenza della dirigente scolastica Manuela Baffari, ha effettuato un sopralluogo presso l’immobile in via Stradella del caffè, già sede del Muncipio II, che dall’avvio del nuovo anno scolastico ospita alcune classi della scuola dell’infanzia e primaria Anna Frank - 12 di scuola primaria e 8 di scuola dell’infanzia -, attualmente interessata dal cantiere per la demolizione e ricostruzione (finanziato dal PNRR).È stata l’occasione per verificare che gli ambienti allestiti per accogliere gli alunni, i docenti e il personale scolastico rispondano alle esigenze manifestate dalla comunità scolastica.“Oggi abbiamo potuto constatare personalmente le condizioni dell’immobile al termine dei lavori di rifunzionalizzazione della struttura, oggi decisamente più idonea a ospitare gli alunni e, più in generale, le attività didattiche di 20 classi della scuola Anna Frank - commenta Vito Lacoppola -. Finalmente i piccoli potranno dedicarsi alle lezioni senza alcun tipo di interferenze, in un ambiente adeguato ai loro bisogni. Per questo ringrazio le maestranze e i tecnici comunali che hanno lavorato senza sosta, considerando anche il periodo feriale, per rispondere in tempi brevi a questa emergenza con il trasferimento di una parte del corpo scolastico nella ex sede municpale. Credo che questo spostamento temporaneo sia ancor più importante per la scelta di utilizzare un immobile comunale che, quindi, non comporterà ulteriori costi per l’amministrazione. Un’operazione resa possibile dalla volontà politica unanime del Consiglio del Municipio II di ottimizzare gli spazi e restituirli alla comunità, in questo caso scolastica”.