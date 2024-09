Torre Quetta, Dal mare alla città: inaugurazione de La Bombetteria 2.0

BARI - Torre Quetta è entusiasta di annunciare l’apertura di una nuova avventura imprenditoriale in città: la Bombetteria di Piero Colella inaugurerà il 26 settembre La Bombetteria 2.0 – braceria and more, situata in via Nicola Garrone 18-20. Questo nuovo locale rappresenta un’evoluzione di un progetto nato nel 2023, quando la gestione di Torre Quetta ha deciso di scommettere su una macelleria con braceria in riva al mare.

Il team che ha dato vita a questa iniziativa ha dimostrato un forte impegno e una profonda passione, non solo per il proprio progetto, ma anche per il più ampio obiettivo di crescita di Torre Quetta. Grazie a questa dedizione, in soli due anni, la braceria è diventata una realtà affermata, accogliendo numerosi ospiti della spiaggia durante i mesi estivi.

Piero Colella, titolare della Bombetteria, e Christian Calabrese, gestore della struttura, hanno saputo trasformare la sfida in un successo, diventando un punto di riferimento per gli avventori di Torre Quetta. Ora, con due anni di esperienza alle spalle, La Bombetteria si lancia in una nuova avventura: aprire un locale in città per portare la stessa qualità e energia che hanno contraddistinto la loro offerta al mare.

Questa apertura è una testimonianza del valore di Torre Quetta come volano per l’economia cittadina. Fin dal 2017, Christian Calabrese ha creduto nelle potenzialità della costa barese, e da quella prima esperienza sono nate diverse altre realtà imprenditoriali, contribuendo a creare una nuova economia nella zona. Oggi, il successo continua a crescere, portando alcune attività dal mare verso il centro città.

L’inaugurazione di La Bombetteria 2.0 avverrà il 26 settembre alle 19:30, con un evento speciale in cui sarà possibile degustare una selezione di salumi, formaggi e birra. Il nuovo menù, già ricco di specialità, sarà arricchito da sfiziosi accostamenti di sapori che valorizzano la qualità della materia prima. L’atmosfera sarà animata dalle note di una Marching Brass Band, promettendo un evento festoso e coinvolgente.

Un invito a tutti a partecipare a questo nuovo capitolo di Torre Quetta, dove il mare e la città si incontrano per offrire un’esperienza culinaria unica.