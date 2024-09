Ostuni, sabato 28 settembre presentazione del libro 'Wonder Ada 2' di Anna Nacci al Circolo Tennis

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: sabato 28 settembre 2024, alle ore 18:30 presso il Circolo Tennis, si terrà la presentazione della decima pubblicazione di Anna Nacci dal titolo "Wonder Ada 2!" per i tipi di Sensibili alle foglie. - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: sabato 28 settembre 2024, alle ore 18:30 presso il Circolo Tennis, si terrà la presentazione della decima pubblicazione di Anna Nacci dal titolo "Wonder Ada 2!" per i tipi di Sensibili alle foglie.





La presentazione sarà a cura di Raffaella Margiotta, con l'intervento dell'attrice Monica Veneziani.





Wonder Ada 2! ritorna con meravigliose avventure insieme a Shaki e ai suoi amici di sempre, alla scoperta dei cambiamenti che l’adolescenza porta nei loro corpi e nelle loro aspettative. Nella realtà di Ngong e Nairobi, in Kenya, e di Ostuni, in Puglia, si confrontano con la sofferenza dei loro coetanei: le baraccopoli da una parte, il cyberbullismo e la solitudine dall’altra. Tutti insieme scrivono per i genitori e gli insegnanti il loro progetto «Loving Girls and Boys – Illuminiamoci di buonsenso!». Nelle loro avventure attraverso il tempo e i mondi, Ada e Shaki incontrano divinità greche ed egizie, facendo un percorso interiore di crescita, imparando a riconoscere le emozioni che le investono. Nel loro difficile cammino si imbattono in personaggi illustri e in esseri terrificanti che popolano l’incredibile e affascinante Oltretomba. È ancora la risorsa della creatività il loro più significativo superpotere. Wonder Ada è una supereroina di circa tredici anni che si rivolge agli adolescenti e ai giovani adulti, nella prospettiva di una cultura dell’educazione sentimentale e sessuale che sembra essere necessaria soprattutto per gli adulti.





Per quel che riguarda Anna Nacci, nasce a Ostuni. Sociologa, counselor, musicista, esperta in comunicazione di massa, sociale e relazionale. Ideatrice di progetti umanitari internazionali per adulti vulnerabili e bambini a rischio, come "Jesce Fore" presso il carcere di Rebibbia, "We are the Children" in Africa, "Anime Migranti" nei Paesi di approdo e partenza. Studiosa di psicoanalisi e antropologia, ha collaborato negli anni con Georges Lapassade e Luigi M. Lombardi Satriani. Ha pubblicato cinque saggi, tre romanzi, un libro per bambini, quattro CD e tre DVD. Giunge oggi alla decima pubblicazione dedicata agli adolescenti e ai giovani adulti.