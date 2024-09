Putignano, strade chiuse per la Settimana della mobilità

PUTIGNANO - Sicurezza e benessere sono tra le priorità dell’amministrazione Vinella. Con questo spirito, su iniziativa degli assessori alla mobilità Marco Certini ed all’ambiente Mariano Intini, il Comune di Putignano aderirà alla Settimana Europea della Mobilità dal 16 al 22 settembre 2024.Un’iniziativa della Commissione Europea che rappresenta l’occasione per attivare un processo ormai avviato per migliorare la mobilità urbana nella direzione della sostenibilità ambientale e della crescita economica locale oltre che del miglioramento della qualità della vita nella nostra città. Da lunedì 16 a sabato 21 settembre, dunque, sarà sperimentata presso i plessi scolastici “Stefano da Putignano” e “Pasquale Di Mizio” la chiusura delle strade carrabili via Eroi del Mare e via Giambattista Carafa Balì negli orari di ingresso ed uscita degli alunni da scuola. Un’iniziativa che garantirà maggiore sicurezza ai pedoni ed in generale ai minori che frequentano le scuole, incentivando le famiglie alla mobilità pedonale.Le chiusure, dunque, avverranno da lunedì a venerdì prossimo alle 8.00 ed alle 13.00 in via Giambattista Carafa Balì, nei pressi della scuola secondaria di primo grado “Stefano da Putignano” ed alle 8 ed alle 13 dal lunedì al venerdì e sabato 22 settembre alle 8 ed alle 12 in via Eroi del Mare, in corrispondenza della scuola primaria “Pasquale Di Mizio”.“Auspichiamo la migliore riuscita per questa sperimentazione. Naturalmente la Polizia Locale sarà a disposizione dei cittadini per offrire spiegazioni e gestire il traffico, cercando di generare meno disagi possibile” dichiara l’assessore alla Polizia Locale e Mobilità Marco Certini.“Avviamo con tenacia questa sperimentazione nella speranza di dare un segnale chiaro alla città, con l’obiettivo di una maggiore mobilità pedonale. I tempi storici che viviamo richiamano tutti noi ad assumere maggiori responsabilità nei confronti di noi stessi e della nostra cittadina” aggiunge l’assessore all’ambiente Mariano Intini.“Ormai Putignano ha ottenuto il titolo di città e deve esserne degna. È necessario dunque alzare l’asticella e puntare ad essere d’esempio anche in termini di migliore mobilità e di minore impatto ambientale. Auspico che questa sperimentazione venga accolta con favore dai cittadini e che possano generarsi esempi virtuosi” conclude il sindaco Michele Vinella.