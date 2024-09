Rotary Club Lecce, continua l’impegno nel campo della prevenzione medica: dal 2 ottobre al via una campagna di prevenzione sull’osteoporosi

LECCE - Dopo il successo riscontrato con il Service che ha visto coinvolti gli ospiti della Casa della Carità, con l’installazione di un device per la misurazione della pressione cardiaca, continua l'impegno del Rotary Club Lecce nell’ambito della prevenzione medica. Da mercoledì 2 ottobre, infatti, il Rotary Club Lecce promuove una campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione dell’osteoporosi. In tre laboratori di analisi cliniche di Lecce (De Vitis - Negro – CDS Bianalisi), previa prenotazione, saranno eseguiti gli esami densitometrici, utilizzando il dispositivo ECHOS (prodotto dall’azienda leccese ECHOLIGHT).L’apparecchiatura di ultima generazione utilizza l’innovativa metodica REMS, ovvero un esame rapido e accurato, senza radiazioni, raccomandato dalla Società Europea dell’Osteoporosi. Un metodo, primo al mondo, basato su ultrasuoni che, mediante una scansione ecografica, consente di valutare lo stato di salute dell’osso. A curare tutta la fase di refertazione sarà il dott. Maurizio Muratore - Reumatologo.Questo nuovo Service voluto dal Rotary Club Lecce, consentirà di fare prevenzione sull’osteoporosi, una malattia sistemica dello scheletro, silenziosa e asintomatica, che determina l’aumento della fragilità dell’osso e del rischio di fratture. In Italia colpisce quasi 4 milioni di persone, di cui 3,2 milioni di donne e 800mila uomini. "L’osteoporosi – dichiara Mario Moroni, Presidente del Rotary Club Lecce – è una patologia spesso trascurata e non adeguatamente trattata. Per questo motivo, è essenziale monitorare la salute delle nostre ossa. Con questo Service, ci proponiamo di offrire un'opportunità di prevenzione a chi altrimenti non avrebbe accesso a questo tipo di esame, perseguendo così appieno la nostra missione rotariana".