Statale 172, Perrini: 'Urge una rotatoria nel tratto San Paolo-Colonne Grassi per decongestionare il traffico a Martina Franca'

"Sulla statale 172 c'è un tratto che necessita, e lo dico fin dall'inizio, di lavori urgenti, perché è altamente pericoloso: quello che va da San Paolo a Martina Franca. In questi anni, però, si è voluto investire su un altro tratto, quello che collega Orimini a Taranto, e chiaramente va bene, ma non è possibile continuare a ignorare la pericolosità di questo altro tratto. Per questo motivo ho protocollato una richiesta di audizione in Commissione Trasporti per audire l'assessore regionale al ramo, Debora Ciliento, il responsabile Anas, Vincenzo Marzi, il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, al fine di proporre la realizzazione di una rotatoria sulla strada che collega San Paolo alle Colonne Grassi e arriva in zona Pergolo" ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Renato Perrini, che ha chiesto un'audizione in commissione Trasporti.





"Personalmente, facendo tutti i giorni la strada, ho constatato che bisognerebbe prevedere una rotatoria per consentire soprattutto ai pullman e ai mezzi pesanti, che arrivano da Taranto di percorrere zona Pergolo senza entrare nel centro abitato e, quindi, creare situazioni di deflusso per gli automobilisti. Ho chiesto, inoltre, di verificare quali interventi siano stati avviati nel tratto che collega San Paolo a Martina Franca. Durante il sopralluogo sulla Statale 172, effettuato prima delle vacanze estive, sollecitai l’Anas alla massima attenzione e operatività su un cantiere aperto da molti anni, strategico per il territorio, perché si tratta di una delle più importanti arterie dell’intera Puglia, sia per la viabilità, sia per il turismo, sia per l’economia nel suo complesso. Da addetto ai lavori, purtroppo, non credo che il cantiere verrà ultimato entro dicembre 2024. Proseguirò con cadenza quindicinale a svolgere sopralluoghi per verificare e monitorare i lavori" ha dichiarato ancora Renato Perrini.