Bari, venerdì 4 ottobre Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo sul palco della 87esima Campionaria Internazionale

BARI - Torna nel quartiere fieristico uno degli spettacoli made in Puglia più amati dal pubblico. Venerdì 4 ottobre, alle 21, nell'Area 47 Ovest della Fiera del Levante, in occasione della 87esima Campionaria Internazionale, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, in arte Toti e Tata, proporranno lo spettacolo "Il cotto e il crudo", divertente recital che prende spunto dal libro sui cambiamenti del genere umano di Claude Levi-Strauss dal titolo "Il crudo e il cotto".





«Ispirandoci alla ricerca del noto sociologo e antropologo – hanno spiegato i due – portiamo in scena uno spettacolo che analizza le abitudini delle persone. Abbiamo cambiato il titolo così l’autore del libro non ci ha potuto fare causa!».





Per la gioia di diverse generazioni di fan, quindi, i due attori tornano ancora una volta insieme in scena con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, che da sempre contraddistinguono la loro comicità.





Attraverso pensieri laterali, dialoghi serrati, poesie demenziali, fraseggi ed esilaranti calembour, nello show verranno affrontati vari argomenti di attualità, spaziando dalla crisi economica alla politica, dalle energie alternative ai ricordi dell’infanzia, dalla poesia alla metalinguistica. Ridendo a crepapelle, il pubblico avrà modo di vedere una versione 2.0 della storica coppia della comicità pugliese formatasi nel 1985, celebre per programmi quali "Filomena Coza Depurada", "Teledurazzo", "Il Polpo" e tanti altri ancora, che hanno dato il via ad un fortunato percorso artistico di respiro nazionale, per ognuno dei due.





«Raccontiamo storie del Sud – hanno aggiunto i due - e in particolar modo della Puglia, viste dagli occhi di chi se n’è andato e da quelli di chi è rimasto».





In circa due ore Solfrizzi e Stornaiolo racconteranno divertenti storie e aneddoti sulle abitudini e i modi di fare, tipici della gente del Meridione, sempre nello stesso stile che caratterizza i due personaggi amati dal pubblico, rievocando in modo quasi spontaneo alcuni dei personaggi più rappresentativi del loro bagagliaio artistico.





L’accesso all’area eventi sarà consentito ai possessori del biglietto a pagamento cartaceo o digitale convertito in braccialetto al point presente all’interno del quartiere fieristico.