Femminicidio di Celeste Rita Palmieri: martedì 22 ottobre 2024 il corteo-fiaccolata a San Severo

SAN SEVERO - Domani, martedì 22 ottobre 2024, la comunità di San Severo si riunirà in un corteo-fiaccolata in memoria di Celeste Rita Palmieri, vittima di un tragico femminicidio. L’evento avrà inizio alle ore 19:00, con partenza da Via Salvemini, vicino al luogo in cui la vita di Celeste è stata brutalmente spezzata.

Il corteo, organizzato dal Comune di San Severo, vedrà la partecipazione dei familiari di Celeste, delle autorità civili, religiose e militari, oltre che di associazioni di volontariato, scuole, gruppi sportivi e cittadini. La fiaccolata percorrerà le strade principali della città, proseguendo per Viale II Giugno, Via Padre Matteo d’Agnone, Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele fino a raggiungere Piazza Municipio, dove si terrà la cerimonia conclusiva. Durante questa, il Sindaco Lidya Colangelo prenderà la parola per un momento di riflessione e ricordo.

In una lettera rivolta alla comunità, il sindaco ha sottolineato l’importanza di non cedere alla rabbia, ma di reagire con umanità e solidarietà. Nelle ultime ore della sua vita, Celeste ha trovato conforto in un cittadino che le ha stretto la mano, un gesto di vicinanza che oggi simboleggia il desiderio di unire la comunità in segno di forza e coraggio.

L'invito è rivolto a tutti i cittadini affinché partecipino portando con sé una candela e, laddove possibile, indossino scarpe rosse o un nastro rosso al polso, simboli della lotta contro la violenza sulle donne. La comunità è anche incoraggiata a realizzare cartelloni o striscioni per esprimere visivamente il proprio supporto e affetto.

Il corteo-fiaccolata sarà un momento di raccoglimento e denuncia contro la violenza, ricordando Celeste Rita Palmieri e tutte le donne vittime di femminicidio.