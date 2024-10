Carnevali della tradizione lucana protagonisti alla Fiera del Levante

BARI - Nell'ambito dell'87ª Fiera del Levante di Bari, lo scorso sabato 5 ottobre, il Comitato regionale Pro Loco UNPLI Basilicata ha presentato i “Carnevali della tradizione lucana” presso gli stand 186/187. L'evento ha rappresentato un'importante vetrina per promuovere il patrimonio culturale immateriale della Basilicata e consolidare il legame con la Puglia, grazie anche alla collaborazione con Confcommercio Bari/Bat.

Rocco Lauciello, Presidente dell’UNPLI Puglia, ha aperto l’incontro presentando i dirigenti del Comitato lucano, rappresentati dal Presidente Vito Sabia, e i rappresentanti dei quattro carnevali della rete. Lauciello ha sottolineato l’importanza del binomio Confcommercio-Pro Loco, evidenziando come questa sinergia contribuisca a valorizzare le economie territoriali attraverso il turismo e la cultura.

Rocco Stasi, Vicepresidente della Pro Loco di Tricarico e Presidente della Rete dei Carnevali Lucani, ha spiegato l’origine della rete, nata grazie a un progetto pugliese, “Cantieri Creativi”, a cui la Pro Loco di Tricarico aveva partecipato insieme al Carnevale di Putignano. Questa collaborazione interregionale ha permesso alla Rete di entrare nella Federazione Europea Città del Carnevale e di fare significative esperienze anche all’estero.

Tra i Carnevali presentati, quello di Teana, illustrato dal Presidente Vincenzo Salvo, spicca per la sua maschera simbolica, “l’Urs”, che rappresenta il legame tra uomo e natura. Realizzata a mano dai volontari, questa figura emblematica testimonia la vivacità culturale del paese.

Valentino Didio, Presidente della Pro Loco di Montescaglioso, ha invece ricordato come il Carnevale Montese, famoso per i suoi carri allegorici in cartapesta, abbia ottenuto un riconoscimento nazionale, figurando tra i 50 Carnevali storici d’Italia.

Antonio Garrambone, Presidente della Pro Loco di Cirigliano, ha parlato della tradizione carnevalesca medievale del paese, che ruota attorno alle stagioni e ai mesi dell’anno, incarnati dalla maschera di Capodanno, elemento distintivo del Carnevale locale.

La presenza della Basilicata alla Fiera del Levante non si esaurisce qui. Vito Sabia, Presidente UNPLI Basilicata, ha annunciato la partecipazione della regione per il secondo anno consecutivo alla “Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco” a Lucera (FG), prevista per il 19 e 20 ottobre, con il coinvolgimento delle Pro Loco di Bernalda e Rionero in Vulture. Questo evento rappresenta un ulteriore tassello nella cooperazione culturale tra Basilicata e Puglia.