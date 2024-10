Taranto, a Porte dello Jonio contro le malattie reumatiche e rare c’è A.R.I.Anna Ets

Una giornata di sensibilizzazione con consulti e screening sanitari gratuiti





TARANTO - L’Associazione Reumatici e Rari Italiani Anna (A.R.I.Anna ) Ets organizza, in occasione del mese delle malattie reumatiche, una giornata di prevenzione e sensibilizzazione a favore dei cittadini sulle malattie reumatiche e rare.





L’iniziativa si terrà, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 di sabato 26 ottobre, presso il Centro Commerciale "Porte dello Jonio" gestito da Nhood di Taranto.





Tutti i cittadini potranno relazionarsi, gratuitamente e senza prenotazione alcuna, in ordine di arrivo, con diversi medici specialisti per esporre dubbi, ma anche ricevere chiarimenti e consigli sulle proprie patologie e sul percorso più idoneo per migliorare la propria qualità di vita; saranno presenti reumatologo, ortopedico, medico di medicina generale, medico chirurgo e oculista.





Nella stessa occasione, inoltre, A.R.I.Anna Ets darà la possibilità di sottoporsi gratuitamente ad alcuni screening diagnostici, esami essenziali per una diagnosi precoce: densitometria ossea di ultima generazione, test di autorefrattometria, esame barapodometrico e spirometria.





Scopo di questa iniziativa, infatti, è proprio sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce delle malattie reumatiche e rare, da realizzarsi mediante controlli ed esami sanitari periodici, mirati ed appropriati.





Con questa attività A.R.I.Anna Ets non intende sostituirsi alla sanità pubblica, ma affiancarla nella sensibilizzazione di queste patologie ancora poco considerate, ma sempre più croniche e invalidanti ed in continuo aumento nei giovani; laddove gli esami dovessero dare esito positivo, infatti, il medico specialista inviterà il cittadino a rivolgersi al proprio medico curante.





Si ricorda che l’Associazione Reumatici e Rari Italiani Anna Ets è presente con il suo punto di ascolto, ubicato presso il poliambulatorio dell’ASL Taranto del Quartiere Tramontone a Talsano, aperto ai cittadini dalle ore 16.00 alle ore 18.00, il martedì, il mercoledì e il giovedì per fornire gratuitamente informazioni, consigli e indirizzare i cittadini sul percorso più idoneo a risolvere i problemi legati alle malattie reumatiche e rare e ad altre patologie.





Per tutte le informazioni ci si può rivolgere a Maria Petraroli, Presidente di A.R.I.Anna Ets, ai numeri di cellulare 3935669262 e 3298033661.