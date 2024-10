Martina Franca, il 5 gennaio 2025 l'evento 'Blues for Pino feat Raiz' al Teatro Nuovo

MARTINA FRANCA (TA) - Il 5 gennaio 2015 ci lasciava il grande Pino Daniele. A 10 anni esatti dalla sua scomparsa il 05 gennaio 2025 presso il Teatro Nuovo di Martina Franca i suoi musicisti storici accompagnati dalla voce di Raiz ne celebrano l’opera con una importante esclusiva. - Il 5 gennaio 2015 ci lasciava il grande Pino Daniele. A 10 anni esatti dalla sua scomparsa il 05 gennaio 2025 presso il Teatro Nuovo di Martina Franca i suoi musicisti storici accompagnati dalla voce di Raiz ne celebrano l’opera con una importante esclusiva.





Da un’idea del chitarrista Osvaldo Di Dio, il progetto Blues For Pino dà nuova vita ai classici del blues di Pino Daniele, arricchendoli con il contributo dei suoi musicisti storici e ospiti di fama mondiale. L’obiettivo della band è quello di onorare e celebrare l'eredità musicale di Pino Daniele, mettendo in luce la sua profonda connessione con il blues, per far conoscere al pubblico la sua capacità unica di mescolare le sonorità tradizionali del blues con il calore e la vitalità della cultura napoletana. Da "Je so' pazzo" a "Nun me scuccià", passando per "A me me piace o’ blues" e "Yes I know my way", ogni brano offre una nuova prospettiva sulla potenza e la profondità del blues di Pino Daniele. Le nuove interpretazioni, intrise di passione e maestria musicale, catturano l'essenza dell'originale aprendosi a nuovi orizzonti espressivi. I concerti della band sono un viaggio emozionante attraverso le radici del blues reinterpretato in chiave contemporanea. L'energia sul palco, l'interplay tra i musicisti e l'interazione con il pubblico creano un'atmosfera unica che celebra la vitalità e la risonanza eterna del blues di Pino Daniele.La missione di Blues For Pino va oltre il mero omaggio: è un impegno a mantenere viva la fiamma del blues italiano, portando nuove generazioni a scoprire e apprezzare l'eredità e il genio di Pino Daniele.





L’evento è incluso nella rassegna Donkey Art Fest. I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Nuovo di Martina Franca e sul circuito Ticketone.