Molfetta, al Museo Diocesano l'evento 'Vita Pugliese: l’orchestra esegue le marce per banda'

MOLFETTA (BA) - Perché esistono migliaia di trascrizioni di opere orchestrali per banda e non il contrario? Una domanda che ha dato origine all’idea di orchestrare i brani composti per le bande. E’ così che è nato lo spettacolo che porterà in scena le marce sinfoniche della tradizione bandistica pugliese orchestrate a opera del M° Silvestro Sabatelli ed eseguite dalla Filarmonica Pugliese alla bacchetta del Direttore stabile, M° Giovanni Minafra.





Vita Pugliese, una prima assoluta per la musica bandistica in questa veste, andrà in scena domenica 27 ottobre, presso l’Auditorium Salvucci del Museo Diocesano di Molfetta.





Pochi sanno che molti compositori conosciuti a livello internazionale per le loro opere hanno composto per banda. L’elenco è lunghissimo: da Mozart a Beethoven, da Gioacchino Rossini ai fratelli Donizetti. Altri nomi illustri sono quelli di Verdi e Respighi ma anche Pietro Mascagni, alla guida della filarmonica di Cerignola, scrisse per banda. A questi celebri musicisti se ne affiancarono altri, moltissimi dei quali pugliesi, che, forse ingiustamente, non ebbero la fortuna di calcare palchi rinomati, ma la cui fama è arrivata a noi attraverso la cassa armonica. Abbate, Lanaro, Di Zenzo, Orsomando, sono alcuni di questi, i cui brani verranno proposti in Vita Pugliese.





"Le loro originali composizioni per banda sono espressione di un personale pensiero artistico che ha potuto trasmetterci la cultura dei nostri avi, del nostro territorio" ha spiegato Sabatelli, che ha svolto un vero e proprio lavoro di ricerca. Partendo dal repertorio originale composto per banda, il Maestro ‘orchestratore’ ha scandagliato i brani del filone della marcia sinfonica tipica del meridione d’Italia. In questo percorso di indagine, ha avuto modo di verificare che, effettivamente, alcune partiture hanno sonorità molto vicine all’orchestra da camera e sembrerebbero essere state concepite più per orchestra sinfonica che non per la banda, per la quale si ipotizza una traslazione successiva.





Lo spettacolo in scena sarà, dunque, un modo per omaggiare la Puglia, il suo stile, il suo modo di vivere con le sue feste patronali, il santo patrono, i suoi cortei, le sue piazze illuminate a festa dalle luminarie. D’altronde, le casse armoniche come ‘teatri tra la gente’ sopravvivono in moltissimi comuni e non c’è angolo della nostra regione in cui questa tradizione non sia sentita e rinnovata di anno in anno. Ma Vita Pugliese è anche molto di più che una semplice celebrazione del folklore locale: una vera e propria occasione di scoprire una parte di storia del territorio, all’indomani della legge varata nel 2023 dalla Regione Puglia che trasforma le bande da giro in ‘Bande della tradizione pugliese’, proprio al fine di tutelare questa produzione musicale storica e, in genere, la cultura bandistica pugliese. Non da ultimo, si tratta di voler far conoscere e dare dignità e valore all’orchestra di fiati, un complesso che nulla ha da invidiare ad altre formazioni strumentali.





L’Orchestra Filarmonica Pugliese si cimenta con questa 'sperimentazione musicale' che porterà in scena non solo la sezione fiati ma un organico completo, in un anno particolarmente fortunato per la compagine che lo scorso agosto ha inaugurato l'Epidaurus Festival di Dubrovnik ed il prossimo dicembre calcherà il palco della Philarmonie di Berlino quale unica italiana in cartellone dei Berliner Philarmoniker. "La Puglia la portiamo già nel nome in ogni teatro in cui ci esibiamo - il commento del Direttore artistico M° Giacomo Piepoli - il progetto Vita Pugliese si inserisce perfettamente nel percorso di questa orchestra che, da sempre, mette in scena l’orgoglio per le nostre radici e l’attenzione verso le nostre tradizioni. Siamo felici che il Museo Diocesano abbia deciso di credere in questo progetto, dando grande lustro alla nostra idea".





La guida all'ascolto sarà a cura del M° Vito Vittorio De Santis.





Inizio ore 20. Prevendite disponibili presso online, nei punti vendita del circuito Vivaticket e presso l'infopoint di Molfetta in Via Piazza.





INFORMAZIONI:

Vita Pugliese

27 ottobre 2024

Auditorium Salvucci, Museo Diocesano di Molfetta.

Porta ore 20