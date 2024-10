Ostuni, presentazione del libro 'Delle mie indomite utopie - Diario di bordo' di Don Cosimo Posi nella Chiesa del Carmine

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi culturali nella città di Ostuni: sarà presentato sabato 26 ottobre, alle 18.30, nella Chiesa del Carmine, "Delle mie indomite utopie - Diario di bordo", il nuovo libro di Don Cosimo Posi, Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della cultura. - Proseguono gli eventi culturali nella città di Ostuni: sarà presentato sabato 26 ottobre, alle 18.30, nella Chiesa del Carmine, "Delle mie indomite utopie - Diario di bordo", il nuovo libro di Don Cosimo Posi, Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della cultura.





Il volume, edito da Edizioni Viverein, nasce – come ha raccontato Don Posi – da una serie di post pubblicati sul suo profilo Facebook che, elaborati, hanno dato vita ad un’opera di profonda riflessione e di grande leggibilità, che deriva dalla condivisione di esperienze, dall’attenzione alle persone ed alla loro umanità. Nell’introduzione l’autore scrive: "Sono semplici note di un viaggio esistenziale, una sorta di ideale diario di bordo composto su una fragile imbarcazione di fortuna, metafora dell’avventurosa traversata della vita. I temi trattati nelle riflessioni, che traggono spunto da brevi citazioni di celebri autori, riguardano Dio, la vita, il tempo, l’amore, la felicità, la bellezza, il dolore, il sogno. Mi sono accorto, a lavoro ultimato, che in tale scrittura sono affiorate via via, come per germinazione spontanea, alcune fra le mie indomite utopie, che spero vivamente possano essere condivise da molti altri, in quanto esse attraversano, col filo rosso della speranza tenace, la nostra prosaica, e talvolta incolore, trama del vivere".





Il libro è rivolto a tutti, non solo ai credenti. All’interno del libro troviamo, oltre alle circa settanta elaborazioni dei post sopra citati, con riferimenti a grandi nomi della letteratura come Pavese, Merini, Hesse e tanti altri, anche due poesie – una all’inizio e una alla fine – scritte dallo stesso Don Posi, durante un viaggio fatto a Parigi. Le tematiche affrontate sono tante, tutte caratterizzate da momenti di riflessione profonda, e dove l’utopia viene intesa non come qualcosa di irraggiungibile, ma un elemento di proiezione futura.





L’incontro è organizzato dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) con l’Associazione Amici della Biblioteca Diocesana e il mensile cattolico ostunese "Lo Scudo", il cui direttore, Ferdinando Sallustio, dialogherà con Don Posi dopo l’introduzione del Vicario Foraneo Don Maurizio Caliandro e della Presidente del gruppo MEIC di Ostuni, Maria Lora Minetti.