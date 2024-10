San Michele Salentino, tutto pronto per il trasferimento degli ambulatori della Asl

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - "I locali che il Comune ci concederà provvisoriamente sono più funzionali di quelli attualmente occupati dagli uffici della ASL tant'è che saranno oggetto di ristrutturazione". Queste sono state le prime parole del direttore del Distretto Sociosanitario di Francavilla Fontana, Avv. Gabriele Argentieri, durante la visita a San Michele Salentino per visionare il nuovo spazio messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per i servizi della ASL. - "I locali che il Comune ci concederà provvisoriamente sono più funzionali di quelli attualmente occupati dagli uffici della ASL tant'è che saranno oggetto di ristrutturazione". Queste sono state le prime parole del direttore del Distretto Sociosanitario di Francavilla Fontana, Avv. Gabriele Argentieri, durante la visita a San Michele Salentino per visionare il nuovo spazio messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per i servizi della ASL.





"Come Amministrazione comunale, abbiamo fatto un importante sacrificio economico per rendere funzionale la struttura di via Parini in vista della chiusura degli ambulatori di via Toti, al fine di evitare disagi per i nostri concittadini – ha spiegato il sindaco Giovanni Allegrini –. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla professionalità dei nostri uffici, che hanno collaborato con quelli dell’area tecnica della ASL. Nei prossimi giorni, questi nuovi ambulatori saranno accessibili a tutti".





Al sopralluogo di questa mattina oltre al Direttore del Distretto, erano presenti il geometra dell'area tecnica ASL, Antonio Ferrari, la dirigente medico del distretto, dott.ssa Silvia Fontanelli, e la coordinatrice infermieristica, Filomena Carbone. Per l'Amministrazione comunale erano presenti il sindaco Giovanni Allegrini, l’assessore ai Servizi Sociali Tonino Scatigna, il segretario generale dott. Giacomo Vito Epifani e la geometra Valentina Tateo, progettista dell’intervento di ristrutturazione.





Nei prossimi giorni, gli uffici amministrativi e gli ambulatori Asl saranno trasferiti nei nuovi spazi, dove sarà possibile effettuare le vaccinazioni. Saranno inoltre ospitate le attività ambulatoriali del distretto e la sede provvisoria della Guardia Medica. Lo spazio ospiterà anche il consultorio psicologico. Ogni stanza è dotata di lavandino e aria condizionata, mentre gli ambienti interni sono collegati da un videocitofono per garantire la sicurezza degli operatori sanitari. Il progetto di ristrutturazione ha previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche all’ingresso e all’interno della struttura.





Lunedì 7 ottobre, il direttore generale della ASL, dott. Maurizio De Nuccio, e il sindaco Giovanni Allegrini firmeranno il contratto di comodato, dando il via alle operazioni di trasloco dagli ambulatori di via Toti alla sede provvisoria di via Parini.





Questo spazio moderno e rinnovato tornerà nella disponibilità del Comune non appena saranno completati i lavori di ristrutturazione dello stabile di via Toti, finanziati dai fondi PNRR, che lo trasformeranno nella Casa della Salute. Secondo il cronoprogramma degli uffici tecnici della ASL, i lavori dovrebbero concludersi entro marzo 2026.