Sinergia Sanitaria civile e militare: domani il convegno medico dell'Aereonautica Militare a Bari-Palese

BARI - Si svolgerà domani 22 Novembre dalle ore 08.30 presso l’Aeroporto Militare di Bari Palese il convegno medico nel campo otorinolaringoiatrico sul tema della “Ipoacusia, acufeni e vertigini”. Il convegno organizzato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale, dal Centro Aeromedico psicofisiologico dell’Aeronautica Militare di Bari Palese e dall’Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti rientra nel programma di un puntuale e continuo aggiornamento scientifico per il personale sanitario della Forza Armata nel corso del quale gli Ufficiali medici sanitari e operatori del settore sanitario civile si confronteranno su quanto sia fondamentale cercare di garantire l’integrità del sistema uditivo e vestibolare nei piloti ad alte prestazioni e al personale militare non di volo.Il convegno, accreditato per la partecipazione di cento frequentatori medici e operatori sanitari militari e civili, ha l’intento di creare una sinergia tra mondo militare e civile per aggiornare e aiutare lo specialista libero e in divisa ed affrontare i problemi della pratica clinica quotidiana, in un’ottica di sinergia informativa e formativa comune e condivisa. Relatori del mondo militare, civile ed accademico si alterneranno nella trattazione dei temi medico scientifici attraverso un focus sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche circa le integrazioni sensoriali, la discussione su aspetti patologici con illustrazione di casi clinici multi specialistici secondo l’esperienza sul campo e i dati di letteratura scientifica ed un review sugli aspetti riabilitativi e nuove prospettive terapeuticheProvider dell’evento è Motus Animi, patrocinato dall’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ed ai frequentatori regolarmente iscritti saranno riconosciuti 7 crediti formativi ai fini dell’Educazione Continua in Medicina (ECM) e 2,5 crediti AME.Il Dipartimento Militare di Medicina Legale dell’Aeronautica Militare è una struttura medico-Legale a connotazione interforze, al servizio delle Forze Armate e di tutte le Amministrazioni Pubbliche per la definizione di procedimenti medico legali di varia natura e nell’ambito delle consulenze medico specialistiche. Organizzazione snella, informatizzata e altamente specializzata, nell’ambito della medicina legale e della medicina specialistica.Il Centro Aeromedico psicofisiologico dell’Aeronautica Militare svolge attività in materia d’idoneità al volo su delega del Direttore dell’IMAS di Roma per la valutazione del possesso dei requisiti psicofisici d’idoneità per il personale aeronavigante per l’esercizio dell’attività volativa. Nello specifico valuta l’Idoneità al Servizio Militare da parte del personale aeronavigante, militare e civile.L’ Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti da decenni si prefigge lo scopo di aggiornare gli specialisti otorinolaringoiatri libero professionisti. Negli ultimi anni l’attività privata è cresciuta enormemente, rendendo spesso gli specialisti attori esclusivi nell’utilizzo, per il paziente, di un percorso diagnostico terapeutico adeguato, soddisfacente contemporaneamente gli aspetti amministrativo-legali, diventati sempre più vincolanti.