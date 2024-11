Manduria, Scalera (La Puglia Domani): 'La farmacia dell’Ospedale Giannuzzi di Manduria va potenziata'

"La presenza di una sola farmacista all’interno della farmacia dell’Ospedale Giannuzzi di Manduria sta generando una crescente frustrazione e tantissima rabbia e molti utenti sono esasperati per le lunghissime file che superano anche le tre ore – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – quella farmacia serve un’utenza che interessa ben 7 comuni del versante orientale della provincia di Taranto e i giorni di apertura sono limitati al solo martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, mentre presso la Farmacia dell’Ospedale di Martina Franca operano 4 farmacisti, una ventina presso quella del SS Annunziata e 3 presso quella del Presidio San Pio di Castellaneta" ha dichiarato, in una nota stampa, Antonio Paolo Scalera consigliere regionale (La Puglia Domani) Vice Presidente V Commissione. "La presenza di una sola farmacista all’interno della farmacia dell’Ospedale Giannuzzi di Manduria sta generando una crescente frustrazione e tantissima rabbia e molti utenti sono esasperati per le lunghissime file che superano anche le tre ore – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – quella farmacia serve un’utenza che interessa ben 7 comuni del versante orientale della provincia di Taranto e i giorni di apertura sono limitati al solo martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, mentre presso la Farmacia dell’Ospedale di Martina Franca operano 4 farmacisti, una ventina presso quella del SS Annunziata e 3 presso quella del Presidio San Pio di Castellaneta" ha dichiarato, in una nota stampa, Antonio Paolo Scalera consigliere regionale (La Puglia Domani) Vice Presidente V Commissione.





"Ho inoltrato stamane una interrogazione urgente all’Assessore Regionale alla Sanità per chiedere di intervenire presso la Direzione Generale dell’ASL di Taranto per conoscere quali soluzioni la stessa stia intraprendendo per rendere quel servizio più dignitoso e per fronteggiare una situazione che sta diventando insostenibile in un territorio, quello orientale della provincia di Taranto, già fortemente penalizzato e presso un Presidio Ospedaliero, quello del Giannuzzi di Manduria, dove la carenza di personale e le criticità presenti sono ormai note da tempo e sulle quali ho già inoltrato richiesta di audizione urgente in Commissione Sanità" ha concluso ancora Antonio Paolo Scalera.