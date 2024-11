Lecce, Festival del Cinema Europeo 2024: gli eventi di 'Festival Off'

LECCE - La XXV edizione del Festival del Cinema Europeo si arricchisce con Festival Off, appendice della manifestazione che dal 9 al 15 novembre propone una serie di appuntamenti con ingresso gratuito nei principali luoghi della città. - La XXV edizione del Festival del Cinema Europeo si arricchisce con Festival Off, appendice della manifestazione che dal 9 al 15 novembre propone una serie di appuntamenti con ingresso gratuito nei principali luoghi della città.





L’apertura del cartellone di eventi è affidata al concerto di GiroDiBanda, progetto musicale del Maestro Cesare Dell’Anna, sabato 9 novembre in Piazza Sant’Oronzo alle ore 22.30. Il live sarà preceduto dall’anteprima assoluta di un estratto del film GiroDiBanda di Daniele Cini prodotto da Dinamo Film.





Domenica 10 novembre doppio appuntamento presso Corte dei Cicala, Liberrima: si comincia con l’aperitivo, alle ore 19, con i suoni afro house del Dj Set a cura di Fabio Tosti, uno dei DJ produttori pugliesi tra i più apprezzati nella scena House a livello internazionale. Il set sarà impreziosito dall'esibizione live del noto sassofonista leccese Sandro Sax. Alle ore 22 il live set si sposta all’interno di Gusto Liberrima con Ciak si beve: atmosfera da club e sonorità Deep House ancora a cura del Dj Fabio Tosti.





Lunedì 11 novembre, in occasione dell’anteprima assoluta del film The Erasmus Generation nella sezione Cinema e Realtà, Festival Off porta nei luoghi della città l’esperienza universitaria connessa anche alla tradizione locale di San Martino: nasce quindi l’evento Festival Off San Martino Erasmus Party, dj set di Veronica Lauryn con cocktail, vino e aperitivi dalle 18.30 alle 20.30 da Povero, in piazzetta Castromediano.





Gli eventi proseguono martedì 12 novembre, alle ore 22, presso la Libreria Ergot con The Sound of Silents, sonorizzazione dal vivo di film muti degli Anni Venti con musiche inedite a cura del progetto musicale Ninotchka: una vera e propria jam musicale arricchita dalla proiezione cinematografica dedicata monograficamente al centenario del Surrealismo.





Accanto a Mimmo Pesare (autore del progetto musicale "Ninotchka"), al campionatore, percussioni elettroniche, sintetizzatori e theremin, la talentuosa musicista e compositrice Clara Blavet, ai flauti ed effetti.





Mercoledì 13 novembre, alle ore 22, presso lo storico Road 66, Angelo Fumarola alle chitarre e al canto, Massimiliano Manieri ai racconti, al canto e alle percussioni, Luca Nicolì all’armonica e al canto, presentano il progetto Ciak, si suona! nato dalla convinzione che esista un legame imprescindibile tra musica ed immagini filmiche. Alcune volte bastano due sole note per ricordare tutto un film, ed insieme tutto un nostro periodo della vita. Alternando brani indelebili, tra ballads, country, rock e blues, reinterpretati in chiave acustica, i tre musicisti faranno rivivere la magia del cinema.





Si rinnova, poi, il consueto appuntamento al Cantiere Hambirreria giovedì 14 novembre, dalle 22 alle 24, con la presentazione di "OOPARTS", il nuovo concept album del batterista e beatmaker Egidio “Legit” Rondinone che comprende un’eclettica serie di brani ispirati all’hip hop, house music, ritmi afro e jazz funk. Il progetto è nato dalla proposta di Egidio Rondinone di creare un album utilizzando dei campioni del catalogo dell’A.MA Records avvalendosi di una line up artistica che comprende lo statunitense Fontaine Burnett, il famoso trombonista Gianluca Petrella, Valentina Magaletti, Sanja Markovic e Milena Jancuric (solo per citarne alcuni) che danno al progetto un sapore internazionale di suoni contemporanei e variegati. A seguire Dj Set.





Il cartellone di eventi di Festival Off si chiude venerdì 15 novembre da Gusto Liberrima, alle ore 17, con la presentazione di due libri della giornalista e scrittrice Luciana Castellina. Il primo, "La scoperta del mondo", racconta la sua iniziazione politica rivisitando e arricchendo il diario che la stessa ha tenuto tra i quattordici e i diciotto anni. Dialogano con la scrittrice Laura Perrone e Alessandro Carbone (Sindacato Studentesco Lecce).





A seguire, la presentazione di "L'edile numero 33" di Luciana Castellina, libro che ricostruisce, attraverso il racconto di una protagonista, gli avvenimenti occorsi sessant’anni fa nella piazza romana dei Santi Apostoli, luogo del concentramento e successivamente teatro della brutale aggressione dei lavoratori da parte delle forze dell’ordine.





Incontro a cura di Tommaso Moscara (Segretario Generale CGIL Lecce), realizzato in collaborazione con Arci Lecce Solidarietà. Modera Anna Caputo (Presidente Arci Lecce Solidarietà).





Tutti gli eventi del cartellone Festival Off sono a ingresso gratuito.





Il Festival del Cinema Europeo, ideato e prodotto dall’Associazione Culturale "Art Promotion", rientra nell’intervento "Promuovere il Cinema 2024", finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a valere su risorse POC Puglia 2014-2020, Asse VI, Azione 6.7., ed è realizzato anche con il sostegno di Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Comune di Lecce.

Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero della Cultura "manifestazione d’interesse nazionale", è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., FIPRESCI, S.N.C.C.I., Centro Nazionale del Cortometraggio.