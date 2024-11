Oria, arriva la terza edizione de 'Il Sogno di Francesco'

ORIA (BR) - Continuano gli eventi nella città di Oria: si terrà domenica 1° dicembre, con inizio alle ore 19 presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio, la terza edizione de "Il Sogno di Francesco". - Continuano gli eventi nella città di Oria: si terrà domenica 1° dicembre, con inizio alle ore 19 presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio, la terza edizione de "Il Sogno di Francesco".





L'evento è organizzato da Protezione Civile Oria, DA Service, Associazione S.I.N.G. e Oria Bella Città D'Amare di Debora Mele con il patrocinio della Pro Loco di Oria.





Per quel che riguarda Francesco Perrucci, era un ragazzo di Oria (BR), un volontario delle raccolte alimentari dell’Oratorio S.I.N.G. e della Protezione Civile, un ragazzo pieno di vita, di gioia. Nel 2022, ad ottobre, un brutto male lo ha portato via non solo dalla sua famiglia, ma dal mondo associativo oritano. Su impulso della mamma, con la prima edizione, fu avviata una raccolta fondi per realizzare il suo sogno: render felici i bambini in Ospedale. Furono acquistati alcuni presìdi medici per l’oncologico pediatrico di Lecce e furono organizzate due "giornate del dono", per Natale e per la Befana, nei reparti pediatrici di Francavilla Fontana e San Giovanni Rotondo.

La seconda, e anche questa terza edizione, sono state dedicate non solo a Francesco ma, anche, al cugino Andrea "Carletto" Santorsola, vicepresidente dell’Oratorio S.I.N.G. venuto a mancare a soli cinque mesi di distanza da Francesco a causa di un incidente sul lavoro.





La serata solidale è a favore del Reparto Pediatrico ed Oncologico della "Casa Sollievo della Sofferenza" e della Pediatria di Brindisi e Francavilla Fontana nel ricordo dei cugini Francesco ed Andrea.





Durante la serata si terrà l'assegnazione del Premio "Francesco Perrucci" ad un volontario che si è particolarmente contraddistinto nel corso del 2024.





L'area food è a cura del Rione Giudea e la serata sarà allietata dalle note del gruppo musicale "I Migliori Anni". Media partner dell'evento è la testata online "Giornale di Puglia".





L'evento potrà anche essere seguito in diretta sulla pagina Facebook del Giornale di Puglia ( https://www.facebook.com/GiornalediPuglia ) e poi andrà in differita sulla pagina Facebook di Italia Love Tv ( https://www.facebook.com/italialovetvchannel ) e sul canale Youtube Gdp Italia Love Network ( https://www.youtube.com/@gdpitalialovenetwork ) a cura del giornalista Daniele Martini.