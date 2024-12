Al Demodè il party Rewind con musica latina e revival in due piste differenti

BARI - Sabato 7 dicembre al Demodè Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione, si terrà il party Rewind che si svilupperà in due aree da ballo e che vedrà impegnati rispettivamente i dj Pino Valerio e Dario D.Nella Sala Live, location che ospita i concerti di importanti artisti italiani e internazionali, sarà proposta musica latina. A selezionarla sarà Pino Valerio, dj dal 1985, considerato uno dei pionieri di questi generi musicali in Puglia. Costante nel tempo, dagli inizi a oggi, ha cavalcato questi decenni facendo danzare tantissimi ballerini, partecipando a congressi e contribuendo a far crescere un movimento che vanta nel nostro territorio numeri importanti.“Seguendo il tema della serata – ha spiegato Pino Valerio – proporrò un viaggio nel tempo selezionando la più bella musica caraibica che va dalla classica Salsa ‘Ven devorame otra vez’ di Lalo Rodriguez all'attuale bachata ‘Brindo con agua’ degli Aventura. Andremo dagli anni ’70 ai giorni nostri, un mix di bei brani, la più ballata”.Nella Sala Club, invece si spazierà dalla musica degli anni ’70 a quella degli anni 2000. In consolle ci sarà Dario D, resident del Demodè Club, da oltre quindici anni. Dal funky alla deep, passando per i vari sottogeneri della house anche in questo dancefloor sarà proposto un excursus musicale durante il quale saranno mixati brani popolarissimi.“Sarà un party il cui ritmo sarà sempre elevato – ha affermato il dj – grazie ai grandi classici che si alterneranno per tutto il corso di questo appuntamento. Con questo spirito festante entreremo nello spirito natalizio e in un mese che proporrà tante belle sorprese”.: 3397360006: 22:00