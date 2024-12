Barletta, musicoterapia all’interno delle sale di infusione dell’Oncologia del 'Dimiccoli': il nuovo progetto del CALCIT

BARLETTA - Un impianto di ultima generazione per dotare il reparto di Oncologia del Dimiccoli di Barletta di un progetto di musicoterapia ideato dal CALCIT di Andria e sposato da un partner privato e dall’Azienda Sanitaria Locale della BAT. E’ il nuovo progetto che l’associazione che si occupa di malati oncologici da 40 anni ha voluto lanciare grazie al contributo non condizionante dell’azienda Gilead.«E’ un’idea che sposa perfettamente la nostra azione nei confronti dei malati oncologici come ormai da diversi anni a questa parte grazie al progetto complessivo La Grande C – ha spiegato il Presidente del Calcit il dott. Nicola Mariano – la musicoterapia migliorerà sensibilmente, come già avviene in altri importanti centri d’Italia e del mondo, la qualità delle cure grazie al prezioso e certificato effetto sulla psiche e sulla qualità della cura. Un ringraziamento al partner che ha scelto di sposare il progetto in modo non condizionante e cioè la Gilead, alla ASL BT che ha dato il suo consenso oltre che al Direttore del reparto di Oncologia del “Dimiccoli” il dott. Gadaleta. Una squadra che vede referenti scientifici, partner privati e istituzioni assieme per dare sempre più servizi alla comunità».Da due anni il Calcit sostiene la presenza di una psiconcologa nel reparto di Ematologia del “Dimiccoli”. Da quest’anno l’avvio del progetto di una Data Manager al supporto del reparto di Oncologia sempre di Barletta e, con l’avvio del nuovo anno, il progetto di musicoterapia. Come ampiamente dimostrato grazie all’effetto della musica, posizionata all’interno delle sale di infusione che saranno riqualificate, ci sarà un aumento delle difese immunitarie, un miglioramento della risposta alle cure e della qualità delle cure. Il progetto dunque prevederà la fornitura di un impianto di altissima qualità che sarà installato nelle due sale che faranno parte del riqualificato reparto dell’ospedale di Barletta. Nelle prossime settimane ci sarà la presentazione ufficiale del progetto.