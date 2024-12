Gianluca Giagni ospite a Bari nel programma di 'Un libro per Natale'

BARI - L’Ingegnere e docente universitario barese, oltre che membro del Gruppo di Lavoro Sicurezza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dove coordina il progetto “La sicurezza a partire dai banchi di scuola” da lui ideato nel 2019, Gianluca Giagni presenterà il suo nuovo libro “Sine cura. Trasformare il rischio in opportunità” (Editore VivereIn) martedì 10 dicembre alle ore 19.45 all’interno della mini rassegna letteraria Un libro per Natale.Un saggio per immergersi in una nuova comprensione di cosa significhi davvero essere “Pericolosamente Sicuri” presentato da Beatrice Zippo, che dialogherà con l’autore.L’evento è curato dall’Associazione Culturale Cirano e si terrà presso la sede dell’Associazione Nel Gioco del Jazz, in Via Sagarriga Visconti 83, a Bari.Ingresso libero.“Il mio percorso editoriale iniziato quasi nove anni fa rappresenta una vera e propria missione – ha dichiarato Giagni. Scrivere e pubblicare libri su temi centrali come la sicurezza e la gestione del rischio va ben oltre un'attività professionale; è un'opportunità concreta per contribuire a una conversazione più ampia e significativa sul nostro benessere collettivo. In questo senso, il mio ultimo libro funge da punto di incontro tra tre argomenti distinti, unendoli in una pubblicazione che va oltre una trilogia ben riuscita, puntando a proseguire su questa strada.Sono profondamente motivato a esaminare e spiegare argomenti tecnici che spesso vengono percepiti come astratti o inaccessibili. La sicurezza è una questione universale che ci riguarda tutti, indipendentemente dalle nostre esperienze personali o dalla formazione. È fondamentale che il pubblico non solo comprenda questi temi, ma che riesca anche a integrarli nella propria vita quotidiana.In questo contesto, la mia 'missione' si concretizza nel rendere la sicurezza una parte naturale della nostra esistenza, trasformando un concetto spesso temuto in un elemento attivo e positivo delle nostre vite. Voglio ispirare un cambiamento culturale che porti a una maggiore consapevolezza e responsabilità collettiva nei confronti della sicurezza.In sintesi, considerare il tema in modo alternativo alla legge significa abbracciare una visione più ampia e inclusiva, in cui l'educazione, l'interazione sociale e la responsabilità condivisa giocano ruolo fondamentale nel promuovere una cultura della sicurezza efficace e duratura."Un viaggio, quindi, che va oltre il semplice pericolo, rivelando modi per vivere in modo più consapevole e, perché no, più sicuri. Quali scoperte potranno farci riflettere su come affrontiamo la vita e i suoi rischi? Sfogliando queste pagine, ci si può immergere in una nuova comprensione di cosa significhi davvero essere “Pericolosamente Sicuri”.Titolo: Sine cura. Trasformare il rischio in opportunitàAutore: Gianluca GiagniEditore: VivereIn Collana: Sine cura Formato: BrossuraPubblicato: 27/09/2024Pagine: 340Lingua: ItalianoPrezzo: 22,00 EuroIsbn o codice id: 9788872636978