Ostuni, l’Amministrazione comunale risponde al comunicato stampa del gruppo consiliare 'Per Ostuni'

"Da sempre aperti alle critiche, ma non accettiamo accuse infondate che mirano a screditare l’impegno e la dedizione di chi lavora quotidianamente per il bene della città"





OSTUNI (BR) - "Il ritardo dell’illuminazione su Viale Pola? Questioni tecniche legate al maltempo, con priorità assoluta data alla sicurezza degli operatori. Nessuno verrà lasciato indietro, e il nostro viale commerciale sarà presto valorizzato con un’illuminazione all’altezza della sua centralità economica e sociale, come parte di un progetto che abbraccia tutta la città, rendendola accogliente e luminosa per cittadini e visitatori in questo periodo natalizio. Leggiamo con stupore le critiche avanzate dall’opposizione, soprattutto alla luce della mancanza di progettualità e iniziative natalizie degne di nota negli anni passati, al netto del periodo commissariale. L’attuale amministrazione si distingue per il lavoro puntuale e la programmazione coerente con le esigenze della comunità. Pertanto, non accettiamo lezioni di 'superficialità' da chi, negli anni, non ha dimostrato attenzione adeguata a questi aspetti. Fin dalla fase progettuale, l’amministrazione, a partire dal sindaco, ha seguito con attenzione tutte le fasi dell’allestimento natalizio, affiancando le ditte incaricate e coordinando un programma di eventi che mira a esaltare le luminarie e a promuovere il turismo e il commercio locale. Questo dimostra il massimo impegno verso i cittadini e i commercianti, che consideriamo una priorità assoluta, soprattutto durante il periodo natalizio. Il lieve ritardo nel completamento delle installazioni luminose è da attribuire esclusivamente alle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il nostro territorio nei giorni scorsi. Con un’allerta meteo arancione -e poi gialla- in vigore per quarantotto ore, l’amministrazione ha ritenuto prioritario tutelare la sicurezza degli operatori incaricati del montaggio. Ricordiamo che alcuni comuni limitrofi hanno dovuto adottare misure drastiche, come la chiusura delle scuole, per affrontare le stesse condizioni" si legge nella nota stampa dell'amministrazione comunale di Ostuni.





"Da domani mattina (martedì 10) i lavori di installazione riprenderanno con regolarità e verranno completati entro poche ore. Come già avvenuto negli anni precedenti, Viale Pola sarà valorizzato come uno dei principali poli commerciali della città, con un’illuminazione pensata per esaltarne la centralità economica e sociale, in linea con il programma natalizio. Questo leggero ritardo non influirà sul ricco calendario di eventi e iniziative che l’amministrazione ha predisposto per queste festività coinvolgendo tutti i luoghi e tutte le fasce d’età. Come riportato da Ansa e su vari quotidiani locali e nazionali, tra le novità di questo Natale vi è l’allestimento di oltre 300 ulivi decorati con luminarie natalizie che rappresenta non solo un omaggio alla tradizione e alla sostenibilità, ma anche un segnale forte di sensibilizzazione al tema della Xylella. Questa iniziativa ha trovato spazio nelle principali vie del commercio, sottolineando l’attenzione dell’amministrazione al connubio tra simbolismo e valorizzazione commerciale. L’amministrazione ribadisce la propria dedizione e il proprio impegno per offrire una città luminosa, accogliente e attrattiva, dove ogni cittadino possa sentirsi parte di una comunità unita e proiettata verso il futuro" si legge ancora nella nota stampa a cura dell'amministrazione comunale d Ostuni.