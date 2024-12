Vigilia dell’Immacolata a Mesagne, eventi e accensione luminarie

MESAGNE (BR) - La vigilia dell’Immacolata a Mesagne, gli appuntamenti di oggi, sabato 7 dicembre: alle 17.30 si accendono le luminarie nelle vie cittadine e in Villa comunale aprono i mercatini di Natale. - La vigilia dell’Immacolata a Mesagne, gli appuntamenti di oggi, sabato 7 dicembre: alle 17.30 si accendono le luminarie nelle vie cittadine e in Villa comunale aprono i mercatini di Natale.





Dalle ore 17, in piazza Commestibili, l’appuntamento è con "La notte dell'Immacolata", sapori, musica popolare e stand gastronomici con i prodotti della tradizione. Da piazza Porta Grande, dalle 18 in poi, per la gioia dei bambini e dei grandi, partirà un simpatico trenino che si sposterà nella vie della città, con i graditi passeggeri a bordo. Che la festa abbia inizio!