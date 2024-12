Tragedia in Norvegia: autobus precipita in un lago, 3 morti e numerosi feriti

OSLO – Un grave incidente stradale ha sconvolto la Norvegia. Un autobus di linea, con a bordo 58 persone di otto diverse nazionalità, è precipitato nel lago Åsvatnet, vicino a Raftsundet, nel nord del Paese. Il bilancio è drammatico: almeno tre persone hanno perso la vita e quattro sono rimaste gravemente ferite.

Le cause dell'incidente

L'autobus è uscito di strada, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche avverse, e si è inabissato parzialmente nelle acque del lago. Le operazioni di soccorso, rese difficili dal buio, dalla pioggia battente e dal forte vento, sono state immediate. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori, tra cui elicotteri, per estrarre i passeggeri dall'autobus e portarli in salvo.

Diverse nazionalità coinvolte

A bordo dell'autobus viaggiavano persone di otto diverse nazionalità. Tra i feriti lievi, l'ambasciata cinese a Oslo ha confermato la presenza di cinque cittadini cinesi. Il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, ha espresso profondo cordoglio per le vittime e ha sottolineato la gravità dell'accaduto.

Un'emergenza nazionale

L'incidente ha scosso la Norvegia e ha mobilitato le autorità locali e nazionali. Tutti i passeggeri sono stati portati in salvo e trasferiti in ospedale o in strutture di accoglienza. Le indagini sono in corso per accertare le cause precise dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Il cordoglio del mondo

La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente in tutto il mondo, suscitando commozione e solidarietà. Numerosi Paesi hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie delle vittime e alla Norvegia.