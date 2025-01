Selezionate le 50 scuole per la seconda fase del Concorso nazionale Mad for Science 2025

SALUGGIA – La Fondazione Diasorin ha annunciato i nomi delle 50 scuole superiori italiane che accedono alla seconda fase della 9ª edizione del Concorso Mad for Science, selezionate tra istituti di tutta Italia. La competizione, ideata per promuovere la cultura scientifica e avvicinare gli studenti alle carriere STEM, offre un montepremi complessivo di 200.000 euro per il rinnovo dei laboratori di scienze.

Una partecipazione capillare

Le scuole selezionate provengono da 15 regioni italiane, con una rappresentanza equilibrata:

40% dal Nord Italia

24% dal Centro

36% da Sud e Isole

La composizione per tipologia di istituto evidenzia il forte coinvolgimento dei Licei scientifici, che rappresentano il 54% dei partecipanti alla seconda fase, seguiti dagli Istituti tecnici (42%) e dai Licei classici a curvatura biomedica (4%).

Il tema 2025: risorse naturali e salute

Il tema scelto per questa edizione è “Risorse naturali e salute: come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente”. I team dovranno sviluppare progetti innovativi che esplorino soluzioni per:

Risorse energetiche , come la produzione di biocarburanti.

, come la produzione di biocarburanti. Risorse biologiche , utilizzando funghi, batteri o lieviti.

, utilizzando funghi, batteri o lieviti. Risorse ambientali, per valorizzare acqua, aria e suolo.

Le scuole avranno 3 mesi per perfezionare i propri progetti e presentarli al Comitato della Fondazione Diasorin, che selezionerà gli 8 finalisti entro l’8 maggio 2025.

La Challenge finale e i premi

Gli istituti selezionati si sfideranno nella Mad for Science Challenge 2025, prevista per la fine di maggio. Durante l’evento, una giuria composta da esperti decreterà i vincitori, con premi così ripartiti:

1° classificato : 75.000 euro per rinnovare il laboratorio e acquistare materiali.

: 75.000 euro per rinnovare il laboratorio e acquistare materiali. 2° classificato : 45.000 euro.

: 45.000 euro. 3° classificato : 30.000 euro.

: 30.000 euro. Premio Finalisti (per gli altri 5 team): 10.000 euro ciascuno.

La voce della Fondazione

Assunta Croce, Segretario Generale della Fondazione Diasorin, ha commentato:

«Il Concorso Mad for Science rappresenta un'opportunità unica per trasformare i laboratori scolastici in spazi innovativi. Siamo orgogliosi dell’entusiasmo dimostrato dalle scuole italiane, a conferma dell’importanza di promuovere una cultura scientifica capace di ispirare le nuove generazioni.»

Il successo delle edizioni precedenti

Negli anni, il Concorso Mad for Science ha coinvolto centinaia di scuole, assegnando premi a istituti di tutta Italia. I vincitori delle passate edizioni includono:

2024 : Liceo Scientifico G. Terragni, Olgiate Comasco (CO).

: Liceo Scientifico G. Terragni, Olgiate Comasco (CO). 2023 : Liceo Scientifico G. Galilei, Catania.

: Liceo Scientifico G. Galilei, Catania. 2022 : Liceo Scientifico E. Segrè, Mugnano di Napoli.

: Liceo Scientifico E. Segrè, Mugnano di Napoli. 2021 : Liceo Scientifico Salesiano Valsalice, Torino.

: Liceo Scientifico Salesiano Valsalice, Torino. 2020: Liceo Scientifico F. Buonarroti, Pisa.

Con questa 9ª edizione, la Fondazione Diasorin conferma il suo impegno nel sostegno alla formazione scientifica, accompagnando le nuove generazioni verso un futuro in cui la ricerca e l’innovazione giocano un ruolo centrale.