Sara Fgaier a Bari per “Sulla terra leggeri” alla rassegna “Registi fuori dagli ScheRmi”

BARI - Riprende con la sezione invernale la storica rassegna di cinema internazionale “Registi fuori dagli ScheRmi”, che si svolge presso il Multisala Galleria di Bari. Lunedì 27 gennaio alle 20.45, il pubblico avrà l’occasione di incontrare la regista, produttrice e montatrice Sara Fgaier, presente in sala per accompagnare la proiezione del suo acclamato film “Sulla terra leggeri”, già in concorso al Festival di Locarno.

La manifestazione, giunta alla sua quattordicesima edizione, si conferma un punto di riferimento per gli appassionati del cinema d’autore e dell’indagine sul panorama cinematografico contemporaneo. Durante la serata, insieme alla regista, interverranno Luigi Abiusi e Cristina Piccino, critico cinematografico del quotidiano il Manifesto.

Il percorso artistico di Sara Fgaier

Nota per il suo lavoro come montatrice in alcuni dei documentari più rilevanti degli ultimi anni, tra cui “La bocca del lupo” e “Il Silenzio di Pelesjan” di Pietro Marcello, oltre a “Bella e perduta” e “Le mura di Bergamo”, Sara Fgaier ha fatto il suo esordio alla regia con “Sulla terra leggeri”, un’opera che ha ricevuto il plauso della critica ed è stata inserita tra i migliori film del 2024 da diverse riviste specializzate.

La trama di “Sulla terra leggeri”

Il film narra la vicenda di Gian, un professore di etnomusicologia sessantacinquenne alle prese con le conseguenze di un’amnesia improvvisa. Frammenti di passato, rappresentati come immagini d’archivio sgranate, iniziano ad affiorare nella sua mente. Quando la figlia Miriam, con cui ha un rapporto distante, gli consegna un diario scritto a vent’anni, Gian riscopre la figura di Leila, una donna franco-tunisina che ha segnato la sua giovinezza con una notte d’amore su una spiaggia italiana.

Il ricordo di Leila, legato a una promessa di futuro mai mantenuta, spinge Gian a indagare sul proprio passato. Attraverso la ricerca della donna e il confronto con la perdita, Gian si riconcilia con sé stesso, accettando il lutto e riscoprendosi come padre. Un viaggio emozionante che unisce memoria, amore e perdono, reso con un’intensa poetica visiva.

Un evento di grande rilievo per il cinema d’autore

La rassegna “Registi fuori dagli ScheRmi”, organizzata con il sostegno della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission, è finanziata nell’ambito del Patto per la Puglia FSC 2014/2020 e rientra nel progetto Apulia Cinefestival Network 2019/2020.

Con questa iniziativa, il Multisala Galleria di Bari si conferma un luogo di incontro privilegiato per celebrare il miglior cinema d’autore, offrendo al pubblico un’occasione unica per conoscere registi e opere che arricchiscono il panorama cinematografico internazionale.