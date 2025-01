“Disegnando la Pace: L'Ucraina attraverso gli occhi dei bambini”, inaugurazione della mostra internazionale a Bari

BARI - Il prossimo 12 gennaio alle ore 11.30, si terrà a Bari presso La Biblioteca dei Ragazzi(e), Parco 2 Giugno (ingresso via Resistenza) l’inaugurazione della mostra “Disegnando la Pace: L'Ucraina attraverso gli occhi dei bambini”. Per l’occasione, si terrà un esclusivo masterclass di pittura popolare “Petrykivka”, dedicato a bambini e adulti, per scoprire e imparare questa tradizionale popolare tecnica artistica ucraina.La mostra “Disegnando la Pace: L'Ucraina attraverso gli occhi dei bambini” presenta i risultati del progetto artistico internazionale “Uccelli della PACE” della Scuola d’Arte di Kherson. Attraverso disegni unici e toccanti, i bambini ucraini hanno trasformato l’immagine dell’uccello in un simbolo di bontà, bellezza e aspirazione alla pace, raccontando al mondo la loro terra, i loro sogni di avere una infanzia serena.L’evento è realizzato con il sostegno della Biblioteca dei ragazzi(e) Assessorato al Welfare Comune di Bari, delle associazioni “Uniti per l’Ucraina” e “Solidarietà per la Pace”.Un viaggio internazionale di successo iniziato nella primavera del 2023 sotto la direzione di Yulia e Pavlo Slipich, il progetto “Uccelli della PACE” ha già raggiunto importanti traguardi:•⁠ é la più grande mostra di disegni di bambini ucraini in Europa mostrata per la prima volta il 30 maggio 2023 a Firenze, con oltre 2100 opere esposte.•⁠ ⁠è stato presentato a Roma il 21 settembre 2023, durante la Giornata Internazionale della Pace, in collaborazione con Colors for Peace e l’ONU.•⁠ ⁠nel settembre 2023, le opere sono state esposte in 10 città italiane, tra cui Milano, Verona e Bologna, e successivamente nel 2024 a Praga, Hradec Králové e Milton.Ingresso libero negli orari di apertura della biblioteca dal 12 gennaio al 31 gennaio (da martedì a giovedì 09.00-13.00 e 16.00-20.00; sabato 16.00-19.00 e domenica 10.00-13.00).