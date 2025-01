Happetito di Fasano entra nel circuito delle sedi del Gruppo FORTIS

Un polo di eccellenza per il territorio. Un nuovo spazio di cultura, formazione ed esperienze culinarie a pochi passi dal centro





FASANO (BR) - La storica realtà del ristorante Happetito di Fasano entra ufficialmente a far parte del circuito di sedi territoriali del Gruppo FORTIS, consolidando l’impegno del Gruppo nella creazione di spazi dedicati alla cultura, all’aggregazione e alla crescita delle comunità locali. L’annuncio è stato dato sul sito ufficiale del Gruppo dal Presidente Giuseppe Pagnelli e da Francesco Peccarisi, titolare della struttura situata a pochi passi dal centro di Fasano.





Grazie a questa partnership, Happetito si trasformerà in un vivace centro di scambio culturale e professionale di alto livello, destinato ad accogliere esperti di spicco nel settore turistico e in altri ambiti. La nuova sede offrirà un ambiente esclusivo per incontri di alta formazione, con corsi, workshop e seminari condotti da professionisti qualificati. Sarà anche il luogo ideale per eventi aziendali, mettendo a disposizione spazi dedicati a giornate di team building, formazione interna e meeting.





La collaborazione favorirà il networking, grazie a serate di confronto tra imprenditori e manager locali, creando sinergie e nuove opportunità di business. Non mancheranno momenti conviviali, con eventi e iniziative volte a promuovere la condivisione e lo svago.





L’intera struttura di Happetito sarà coinvolta in questa trasformazione e, per l’occasione, riprenderà il suo celebre claim "felici e mangiati". Durante il periodo turistico, il locale tornerà ad accogliere il pubblico con esperienze culinarie uniche all’aperto, valorizzate dall’utilizzo di prodotti d’eccellenza, parte integrante del progetto.





L’obiettivo è ambizioso: creare un luogo poliedrico capace di coniugare formazione e esperienze coinvolgenti per il pubblico. Un ambiente dove la conoscenza si intreccia con il piacere del gusto, stimolando mente, cuore e palato.





"Siamo estremamente orgogliosi di accogliere questa nuova sede, un tassello fondamentale nel nostro impegno per la valorizzazione del territorio" dichiara Giuseppe Pagnelli, Presidente del Gruppo FORTIS "Happetito diventerà un punto di riferimento e un laboratorio di idee, capace di offrire una vasta gamma di opportunità per la crescita personale e professionale".





"La storia di Happetito si arricchisce di un progetto innovativo e unico, che si ispira alle radici del nostro sogno" aggiunge Francesco Peccarisi, titolare della struttura "La sede diventerà un contenitore di eccellenze, aperto a incontri e corsi di alta formazione nel settore del turismo, con un focus particolare su food & beverage. Sarà un punto di incontro per persone e aziende, un crocevia di idee brillanti e storie di successo. Allo stesso tempo, il pubblico estivo potrà tornare a godere delle amate serate culinarie, all’insegna del nostro motto: ‘felici e mangiati’".





Sono già in programma 8 incontri di Alta Formazione dedicati ai cuochi stagionali: un’iniziativa di co-progettazione sviluppata dal Gruppo FORTIS in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi. Al momento, hanno aderito circa 50 cuochi provenienti da tutta la Puglia, che parteciperanno sia in presenza che online. Tra gli ospiti attesi figurano chef stellati e importanti formatori di fama nazionale.